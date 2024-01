Kimberley Steeb, Yogalehrerin, Energie-Heilerin und Ex-Frau des ehemaligen Tennisprofis Charlie Steeb, hat an diesem Donnerstag in der Innenstadt von Palma de Mallorca in Kooperation mit der Nobelboutique Kling zum ersten Come-Together-Event im Rahmen ihres Kristall-Onlineshops Gemstonian Crystals geladen. Dabei wurde auch die neue Modekollektion der Österreicherin Petra Berg vorgestellt. Bei ihrer Modelinie stehen vor allem hochwertige Kaschmirpullover und Lederware im Vordergrund.

Die beiden Söhne Jeremy und Luke (v.l.) sorgten für die musikalische Untermalung. Vater und Ex-Tennisprofi Charly Steeb war ebenfalls mit von der Partie (r.). Rund 200 Personen nahmen an der ersten Veranstaltung des Pop-Up Stores teil. Für die musikalische Untermalung sorgten die Söhne von Kimberley und Charly Steeb, Luke und Jeremy, die aus Berlin angereist waren und derzeit einige Tage auf Mallorca verbringen. Auch der Ex-Spitzensportler ließ es sich nicht nehmen, dem Event beizuwohnen und einige Kleidungsstücke der ausgestellten Modekollektion anzuprobieren. Kimberley Steeb stellt seit vergangenem Jahr ihre Kristalle und Kraftsteine in der Boutique Kling am Paseo Borne aus. Da Kimberley Steeb seit geraumer Zeit mit der Kling-Boutique zusammenarbeitet, konnten die Gäste auch zahlreiche Kristalle und Energiesteine bestaunen. Ausgestellt waren zum Beispiel Amethyste, Bergkristalle, Zythrine oder Rosenquarze. Die pompösen Steine schimmern nicht nur eindrucksvoll, ihnen wird auch eine heilende Wirkung zugeschrieben. Die Preisspanne für die Steine liegt etwa zwischen 500 bis knapp 100.000 Euro. Für das leibliche Wohl sorgten Sushi, vietnamesische Sommerrollen, veganes Gebäck sowie Wasser, Sekt und Rotwein. Für das leibliche Wohl wurde mit veganem Sushi, vietnamesischen Sommerrollen und veganer Backware gesorgt. Zuvor waren die Kraftsteine hauptsächlich über einen Online-Shop verkauft worden. Kimberley Steeb äußerte sich mit dem Auftakt der Veranstaltungsreihe zufrieden. Daher plant die Yogalehrerin und Energie-Heilerin auch künftig regelmäßig Events dieser Art zu organisieren. "Es ist einfach schön, wenn die Menschen zusammenkommen und sich austauschen können." Die Preisspanne der Kristalle liegt je nach Größe und Stein zwischen 500 und 100.000 Euro. Kimberley Steeb ist auch Spirit-Aktivistin, Alchemistin-Life-Coach und die Begründerin der ganzheitlichen Quantenheilungsmethode Recome. Eine weitere Leidenschaft der Münchnerin ist der Bienenschutz. Mithilfe von Shungite-Lavendel-Bienenstöcken widmet sie sich vor allem der biologischen Honigproduktion. Steeb gründete gemeinsam mit Ursula Karven 2006 das erste große Yogastudio in der Altstadt von Palma.