Bis vor knapp drei Jahren trat die Musikerin aus Österreich noch als Antonia als Tirol auf. Nun ist die Entertainerin, die mit bürgerlichem Namen Sandra Stumptner heißt, einem breiten Publikum als Antonja bekannt. Der Namenswandel der 43-Jährigen steht, wie sie MM erklärte, symbolisch für eine neue Musikrichtung. Denn die Sängerin spielt nun auf den Bühnen von Mallorca, Deutschland, Österreich und der Schweiz Hard- und Punkrock mit einem Touch von Country anstatt Schlagermusik wie die 20 Jahre davor. "Ich will mich nicht durch die Musikrichtung, die ich zuvor gemacht habe, einengen und in eine Schublade packen lassen", so die Sängerin. Das Vorhaben, Rockmusik zu spielen, habe Antonja schon länger mit sich getragen, und während der Corona-Pandemie sei für sie der richtige Moment gekommen, etwas Neues zu wagen.

Antonja auf ihrer Harley-Davidson. (Foto: privat)

Mallorca stellt bereits seit dem Jahr 2004 für die Entertainerin ihren Lebensmittelpunkt dar. "Die Insel ist für mich ein Rückzugsort und zu einer zweiten Heimat geworden", so die Österreicherin. Mit ihrem Lebensgefährten Peter Schutti, der zugleich auch der Manager der Künstlerin ist, wohnt Antonja auf einer Finca neben einer riesigen Olivenplantage zwischen Felanitx und Manacor. Dabei würde sie das Blöken und das Glockenbimmeln der Schafe ein bisschen an die Alpenrepublik erinnern.

"Wenn wir von einer Tour zurückkommen, ist unser erster Gang in unser Stammlokal Es Cruce bei Vilafranca de Bonany", so Antonja. In dem besagten mallorquinischen Restaurant sei auch eine Szene des zweiten Rockmusik-Videos mit dem Titel My Lord gedreht worden, in dem die Künstlerin auf einer schweren Harley-Davidson vorfährt. Tatsächlich zählt das Motorradfahren zu den Hobbys des Ballermann-Stars: "Hier auf der Insel kann ich wegen der vielen Sonnentage meine Bike-Leidenschaft viel besser ausleben als in Deutschland oder Österreich."

Bei den internationalen Fans kommt ihr neuer Musikstil gut an. Ihre erste Rock-Debüt-Single "What a Night" erhielt in Mexiko eine Gold-Auszeichnung, war in den deutschen Rockcharts auch auf Platz Drei und kletterte in den skandinavischen Ländern in die Top 20.

Über 200 Auftritte im Jahr absolviert die Rockmusikerin mit ihrer Band. (Foto: privat)

In diesem Jahr feiert die Künstlerin, die im Laufe ihrer Karriere über 4000 Auftritte absolvierte, ihr 25. Musikjubiläum. Im Jahr 1999 hatte für sie alles mit dem Nummer-Eins-Hit "Anton aus Tirol", den sie zusammen mit DJ Ötzi performte, angefangen. Daher wird Antonja bei ihrer diesjährigen Tournee auch den Wunsch zahlreicher Fans berücksichtigen, die Sehnsucht nach der früheren Antonia aus Tirol und Songs wie "1000 Träume weit (Torneró)" haben. "In diesem Jubiläumsjahr werde ich nicht mehr mit meinen alten Liedern auf der Bühne stehen, jedoch das eine oder andere noch nicht veröffentlichte Schlagerlied performen", so die Künstlerin.

Privat hält sich die Sängerin mit Fitness-Training fit und hat bei ihren Tournee-Reisen sogar einige Hanteln und Gymnastik-Bänder in den Koffern dabei. Zusammen mit Peter Schutti hat die Musikerin den karitativen Verein Wunschengel gegründet, der krebskranke Kinder und Erwachsene unterstützt. "Wir versuchen Familien mit einem schweren Schicksal einen Wunsch zu erfüllen und wollen ihnen damit etwas Freude vermitteln."