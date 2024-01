Die Justiz in Palma de Mallorca hat begonnen, sich mit dem Fall einer brutalen Massenschlägerei zu beschäftigen. Wie die MM-Schwesterzeitung Última Hora am Donnerstagmorgen berichtet, sind fünf Türsteher sowie ein Mitglied der Bikergang Hells Angels angeklagt worden. Im Oktober vergangenen Jahres war es an der Feiermeile Ballermann zu einer Massenschlägerei gekommen. In einer bekannten deutschen Diskothek hatte ein Mann dabei schwere Verletzungen am Kopf erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den Ermittlungen half die deutsche Polizei den Beamten auf Mallorca.

Bei der Schlägerei waren mehrere Türsteher und ein Mitglied der Hells Angels aneinander geraten. Die Auseinandersetzungen sollen sich erst vor und dann in der Diskothek ereignet haben. Auf einem Video war zu sehen, wie zwei Sicherheitsmitarbeiter brutal mit Händen und Füßen auf einen bereits wehrlosen Rocker einschlagen beziehungsweise eintreten. Zudem soll das Sicherheitspersonal mehrere Luxusautos der Rockerbande stark beschädigt haben. Bei den Vernehmungen gingen die Aussagen der einzelnen Parteien weit auseinander, schreibt Última Hora. Keiner der Involvierten wollte Anzeige erstatten, es gibt auch keine Atteste über die Verletzungen. Es liegt nahe, dass die Beteiligten die Angelegenheit untereinander klären wollten und auf eigene Faust lösen wollten, heißt es. Erst Ende September hatte ein Landgericht in Palma in einem aufsehenerregenden Prozess 32 Mitglieder der Rockerbande Hells Angels zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt. Deren Boss, Frank Hanebuth, und 13 weitere Rocker wurden dagegen freigesprochen. Die Rockergang hatte zwischen den Jahren 2009 und 2013 den sogenannten Charter auf Mallorca aufgebaut und etabliert.