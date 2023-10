Ein Mallorca-Urlaub bedeutet für die meisten Menschen, wohl am Strand zu liegen, das Wetter genießen und die Insel erkunden. Doch hunderte Musikliebhaber verbringen in diesen Tagen einen etwas anderen Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel. Beim "Full Metal Holiday" tummeln sich seit Montag, 9. Oktober, hunderte Heavy Metal- und Rockfans im Südosten der Insel. Dabei haben sie das ganze Hotel und Ressort Iberostar Cala Barca für sich, das zwischen Cala Figuera und Portopetro liegt. Schwarz gekleidete, langhaarige und tätowierte Menschen bevölkern aktuell den Pool, Strand und das Buffet. Auf zwei Bühnen spielen viele bekannte Metal- und Rockbands, wie etwa Knorkator und Doro.

MM hat mit dem Veranstalter Jürgen Gilfert gesprochen, der diese Tour schon zum vierten Mal auf Mallorca anbietet. Insgesamt seien, mit Bands und allem Drum und Dran, 1500 Menschen im Hotel. Die Bands werden in Zusammenarbeit mit den Machern des Wacken Open Air-Festivals gebucht. Diese kümmern sich auch um die Technik und den Bühnenaufbau. Der Altersdurchschnitt unter den Rocker-Urlaubern liege bei rund 50 Jahren, Paare und auch Alleinreisende seien dabei. "Das sind ganz normale Menschen", erzählt der Veranstalter mit einem Lachen, "und Heavy Metal ist für sie ein Hobby. Und im Gegensatz zum Ballermann haben wir hier eine ziemlich hohe Akademikerdichte", scherzt Jürgen Gilfert.

Bärtige, tätowiere, langhaarige Rockfans genießen ihre Zeit auf Mallorca. Foto: Veranstalter Willst Du Weg Touristik OHG

Noch bis nächsten Montag gibt es Moshpits am Strand, headbangen am Pool und sogar Metal Yoga. Morgens treffen sich die Metalheads am Pool oder am Strand, für die "volle Dröhnung Yoga", wie die Lehrerin Saskia Thode es nennt. "Schreien statt Stille" steht unter anderem auf ihrem Programm, natürlich zu lauter und aggressiver Metalmusik. Neben der großen Hauptbühne gibt es noch eine kleine, auf der Lesungen und anderes Kulturprogramm angeboten werden. Die Musikfans bezahlen für eine Woche "Full Metal Holiday" auf Mallorca rund 1600 Euro pro Person, Flug, Transfer, Hotel und all-inclusive.

Guckt das Hotelpersonal nicht manchmal komisch, wenn eine Horde langhaariger, tätowierter Männer in schwarzen Kutten die Poolbar bevölkert? Veranstalter Jürgen Gilfert erzählt: "Kellner und alle Mitarbeiter im Hotel sagen jedes Jahr aufs Neue: 'Für uns ist das die schönste Woche des Jahres'". Auch im nächsten Jahr soll der Metal-Urlaub auf Mallorca wieder angeboten werden. Noch mehr Infos gibt es auf der Webseite des Veranstalters www.full-metal-holiday.com.