Der mit Mallorca eng verbundene Dschungelcamp-Teilnehmer Heinz Hoenig, der beim Erfolgsformat "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" mitmacht, hat im Vorfeld über seine Leiden als später Vater geklagt. Im Podcast von RTL sprach der Schauspieler ("Das Boot") vor seiner Reise nach Australien über die Anfeindungen gegen ihn und seine Frau. "Das geht doch gar nicht! Wie kann man nur mit über 70 Papa werden? Man muss doch umfallen mit 70! Man muss doch kriechen", äffte er die Sprüche nach, der er sich anhören muss. "Jeden Tag kommt die Scheiße", sagte der Schauspieler.

Ihn interessiere das nicht, betonte Hoenig. Doch seine Ehefrau steckt die Anfeindungen wohl nicht ganz so gut weg. "Ich sag' zu Annika: Lies dir diesen Mist bitte nicht durch. Es gibt Neider ohne Ende. Die hatte ich von Anfang an. Das sind Leute, die morgens aufwachen und nichts anderes zu tun haben. Sie wollen auch nicht anderes zu tun haben als zu lästern", so der 72-Jährige, der den Leuten "Verlogenheit" vorwirft.

Der engen Beziehung zu seiner Ehefrau können die Anfeindungen jedoch nichts anhaben. "Wir waren stark und wir sind immer noch stark. Wir brauchen diesen ganzen Müll von da draußen nicht", so betonte Heinz.

Hoenig hatte jahrelang seinen ersten Wohnsitz an der Straße zwischen Santa Ponça und Calvià, jetzt wohnt er in Blankenburg im Harz. Das "Dschungelcamp" läuft bei RTL seit dem Jahr 2004 immer im Januar, die Teilnehmer müssen etliche zum Teil nicht schön anzusehende Prüfungen überstehen. Viele auf Mallorca wohnhafte deutsche Promis wie Daniela Büchner nahmen bereits daran teil. Der erste Gewinner der Sendung war der inzwischen verstorbene Inselfreund Costa Cordalis.