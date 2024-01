Mallorca-Freund Heinz Hoenig ist am Flughafen Frankfurt zusammen mit seiner 37-jährigen Frau Annika und den beiden Söhnen Juliano (3) und Jianni (1) in einen Flieger nach Australien gestiegen, wo der Schauspieler im RTL-Dschungelcamp teilnehmen wird. Die erste Folge wird am 18. Januar ausgestrahlt. Während eines Interviews kurz vor dem Abflug sagte er der Bild-Zeitung: "Ich weiß nichts vom Dschungelcamp. Das wird ein Experiment und eine neue Erfahrung."

Auch seine Annika gab ein kurzes Statement gegenüber der Presse und erklärte: "Die Leute fragen, aus welchem Grund er da mitmacht. Die sollen mal abwarten! Mein Mann ist Schauspieler, seine Berufung ist es, Menschen zu unterhalten. Vor der Kamera, auf der Bühne oder wie jetzt in einem Reality-TV-Format." Der Schauspieler nimmt zum ersten Mal an der TV-Reality-Sendung und weiß noch nicht genau, was ihn dabei erwartet. (Foto: RTL/ Pascal Bünning) Hoenig war durch seine Rollen in "Das Boot", "Der Schattenmann" und "Der große Bellheim" international bekannt geworden. Er scheint eine gewisse Ahnung davon zu haben, was ihn im Dschungel erwartet. In einem früheren Interview mit RTL sagte er: "Ich habe schon oftmals Gruppen erlebt und war im 'Release'". Damit bezieht sich der Schauspieler auf das Berliner Straßenprojekt 'Release', bei dem Hoenig in jungen Jahren als Streetworker unterwegs war. Ähnliche Nachrichten "Bin scharf drauf": Mallorca-Freund Heinz Hoenig ist "Dschungelcamp"-Teilnehmer Mehr ähnliche Nachrichten Dem fügte er hinzu: "Daher habe ich keine Angst davor. Hauptsache, es sprüht keiner Gift und lässt vor meiner Nase direkt einen Furz, darauf habe ich keinen Bock." Und sollten sich die anderen Teilnehmer nicht respektvoll verhalten, dann sollten sie zurück nach Hause fahren oder er selbst würde gehen, erklärte er ferner. Hoenig ist seit 2019 in zweiter Ehe mit der 34 Jahre jüngeren Annika Kärsten-Hoenig verheiratet. Beide haben sich 2012 kennengelernt, und aus der Freundschaft wurde Liebe. Ende 2020 kam ihr Sohn Juliano auf die Welt, und 2022 ihr zweites Kind Jianni. Auf Mallorca hatte der Schauspieler jahrelang seinen ersten Wohnsitz an der Straße zwischen Santa Ponça und Calvià. Das "Dschungelcamp" läuft bei RTL seit dem Jahr 2004 immer im Januar, die Teilnehmer müssen etliche zum Teil nicht schön anzusehende Prüfungen überstehen. Viele auf Mallorca wohnhafte deutsche Promis wie Daniela Büchner nahmen bereits daran teil. Der erste Gewinner der Sendung war der inzwischen verstorbene Inselfreund Costa Cordalis.