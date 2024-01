Mit einer wilden Party haben zahlreich Mallorca- und Ballermann-Stars am Freitagabend gemeinsam den Start der neuen Staffel des RTL-Dschungelcamps (Offizieller Name: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!") gefeiert, die in den kommenden Wochen über die TV-Bildschirme flimmern wird. Die Fete im Berliner Hotel Schweizerhof, zu der Schauspieler, Moderator und Paradiesvogel Julian F. M. Stoeckel geladen hatte, stand natürlich ganz im Zeichen des "tierischen" Dschungelcamps. Was für ein Zufall, dass die Location direkt gegenüber des Berliner Zoos lag …

Klar ist: Das Dschungelcamp und Mallorca bilden seit jeher eine Symbiose – mit Costa Cordalis, seinem Sohn Lucas, Marc Terenzi Verena Kerth, Daniela und Jens Büchner, Micaela Schäfer und Jasmin Herren waren schon viele von der Insel bekannte Auswanderer als Kandidaten dabei (nur Martin Semmelrogge schaffte es im vergangenen Jahr wegen Problemen mit dem Visum nicht nach Australien). Kein Wunder also, dass sich auch am Freitagabend viele bekannten Insel-Stars im eiskalten Berliner Winter die Ehre gaben.

Micaela Schäfer kam– es war nicht anders zu erwarten– im knappen, mit allerlei Pflanzen bewachsenen und von Kriechtieren besetzen Dschungel-Bikini samt goldener Schlange um den Hals. Urwald-Urlaub kommt der groß gewachsenen Nackt-Künstlerin dennoch nicht in die Tüte, sie zieht Mallorca vor: "Ich mache jedes Jahr auf Mallorca Ferien, allerdings nicht an der Playa de Palma, wie man meinen sollte."

Schäfer, die jahrelang im Bierbrunnen und im Megapark als DJane aktiv war, zieht es eher in die edlen Ecken der Insel. "Ich liebe Beach-Clubs", erzählt sie. "Vor allem den 'Gran Folies' in Port d'Andratx und den 'Mahres Sea Club' in Maioris." Und obwohl ihr Engagement gerade pausiert, kann sie sich vorstellen, bald wieder auf der Insel aktiv zu sein. "Ich liebe Mallorca und würde mich sehr freuen, auch beruflich wieder auf der Insel dabei zu sein."

DJane, Ex-Megapark-Star und Nacktmodel Micaela Schäfer kam, es war nicht anders zu erwarten, leicht trotz Minusgraden nur leicht bekleidet.

Oberbayern-Sängerin Jasmin Herren verriet MM, dass sie ebenfalls ein Playa-Comeback im großen Stil plant – und zwar gemeinsam mit ihrem neuen 23-jährigen Freund Philipp. "Er hat am 21. April Geburtstag", so Herren. Wie praktisch, dass genau zu dieser Zeit die großen Party-Tempel wie der Megapark oder der Bierkönig Opening feiern. "Da wären wir gerne dabei, Philipp will jetzt auch als Party-Sänger durchstarten", so die 45-jährige Ex des 2021 verstorbenen Sängers und Schauspieler Willi Herren.

Ebenfalls im Blitzlichtgewitter der Dschungelparty stand am Freitag It-Girl und Reality-Star Kader Loth. Ihre geplante Karriere am Ballermann platzte einst wegen Krankheit. "Es hat sich einfach nicht ergeben, aber was nicht ist, kann ja noch werden." Allerdings verriet Loth: "In irgendwelchen billigen Schuppen auf Mallorca trete ich nicht auf, aber wenn die große Bühne ruft – zum Beispiel der Megapark – dann würde ich kommen."

Nach dem roten Teppich ließen es sich die Gäste der Dschungel-Party bei Margaritas, Weißwein, griechischen Häppchen und Currywurst gutgehen. Unters Volk mischte sich dabei auch Spanien-Freund und Inselkenner Jörg Dräger ("Geh' aufs Ganze"). Die Gameshow-Legende, selbst aufgewachsen in Bilbao, wurde schon fünf Mal fürs Dschungelcamp angefragt, sagte aber immer ab. "Aber solche Abende wie heute finde ich schon geil." Dräger lebte 14 Jahre lang auf Teneriffa, sagt aber: "Ich liebe auch Mallorca, man ist einfach schneller da als auf den Kanaren!"

Gameshow-Legende Jörg Draeger ("Geht auf's Ganze") gestand: Ich liebe nicht nur Teneriffa, sondern auch Mallorca.

Und wer darf auf einer echten Reality-Fete nicht fehlen? Claudia Obert natürlich! Die badische Unternehmerin und Balearen-Freundin, die sich mittlerweile auch einen Namen als echte "Trash-TV"-Kandidatin gemacht hat ("Claudias House of Love", "Kampf der Reality-Stars", "Sommerhaus der Stars") kam mit ihrem 37 Jahre jüngeren Freund Max, gestand aber: "Ich mag Mallorca, aber ich ziehe Ibiza vor. Warum? Ganz einfach: Im Flieger nach Mallorca bin ich die Jüngste, im Flieger nach Ibiza die Älteste. Und wie ihr ja wisst, habe ich ja eine Schwäche für die Jugend..."

Im Anschluss an den Cocktail-Empfang gab es dann ein gemeinsames Public-Viewing der ersten Folge der neuen Dschungel-Staffel, die live auf einer großen Leinwand übertragen wurde. Und auch hier fehlten die Mallorca-Stars nicht. Schauspielerin Katy Karrenbauer ("Hai-Alarm auf Mallorca") nahm neben Ex-Mallorca-Auswanderin und Dschungel-Kandidatin Claudia Effenberg Platz. Ebenfalls dabei: Porno-Produzentin Dolly Buster, Jacob-Sister Eva Jacob, Ex-Kaufhaus-Erpresser Arno Funke ("Dagobert"), Reality-Star Matthias Mangiapane, die Ex-GZSZ-Stars Raul Richter und Susan Sideropoulos und viele weitere Stars und Sternchen vom deutschen TV-Himmel, die es bis spät in die kalte Berliner Nacht krachen ließen, die irgendwie auch unter dem Stern Mallorcas stand.