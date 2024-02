In diesen Tagen ist die Partylocation "Krümels Stadl" auf Mallorca kaum wiederzuerkennen. Der Boden ist herausgerissen, aus den nackten Wänden hängen Kabel und überall liegen Steine herum. Das Team um Wirtin Krümel, mit echtem Namen Marion Pfaff, nutzt die Winterzeit, um einmal alles auf Vordermann zu bringen. "Es wird richtig, richtig geil", sagt Krümel gegenüber MM. An dem Hütten-Konzept werde man in dem Lokal in Peguera aber nichts ändern, beruhigt Krümel ihre Fans: "Es wird wieder rustikal, dieses Mal komplett mit Echtholz und dazu anthrazitfarbener Naturstein", gibt sie einen ersten Einblick.

"Es wird das kleine Kitzbühel im schönen Peguera. Das wird optisch und technisch der absolute Hingucker", freut sich die Wirtin. Seit dem 15. Januar wird in ihrem Stadl in Peguera gewerkelt und gebaut. Das Datum für die Eröffnung steht auch schon fest: Freitag, 22. März. "Wenn ich mir die Baustelle so angucke, kann ich mir das gar nicht vorstellen", sagt sie mit einem nervösen Lachen. "Letztes Jahr haben wir draußen so viel neu gemacht und jetzt mussten wir auch innen was machen", erklärt die 50-Jährige. "Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit", beschreibt sie ihre Einstellung.

Derzeit ist Krümels Stadl in Peguera eine einzige Baustelle. Foto: privat

Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein komplett neues Schanksystem: "Das ist eines der modernsten der Welt", so die Wirtin aus Peguera stolz, "in Südeuropa sind wir die ersten, die das System einführen." Weitere Anlagen stünden nur in Las Vegas und München. Wenn alles fertig ist, wird ein eigens angefertigter Computer das Mischen und Abfüllen der Getränke übernehmen. Auch die Theke muss deshalb neu gemacht und zusätzlich ein Kühlhaus gebaut werden. Dort werden die Getränke dann in Fässern gelagert. Dafür werden rund 210.000 Euro investiert.

Krümels oberste Priorität sei, dass danach alles besser wird und runder läuft: "Es wird künftig entspannteres und schnelleres Arbeiten, damit unsere Gäste noch zufriedener werden." Besonders im vergangenen Sommer habe sie gemerkt, dass es Probleme in den Abläufen in Krümels Stadl gab. "Bei uns hat es immer an der Theke gehakt", sagt sie. "Wir hatten in der vergangenen Saison so große personelle Probleme, dass wir den Gästeansturm nicht mehr bewältigen konnten. Wir mussten wirklich schauen, wie wir es schaffen, die Getränke pünktlich an die Gäste zu bringen", erinnert sie sich zurück. "In der Zukunft werden die Getränke so schnell kommen, dass die Servicekräfte kaum hinterherkommen", prophezeit sie lachend.

Auch in Richtung Saisonopening gibt sie beim Interview mit MM einen kleinen Einblick. Geplant sei das große Opening am 30. April. Aktuell sei man in den Verhandlungen für die Showacts. "Es wird auch Neuzugänge geben", verrät sie. Erst in der vergangenen Woche hatte sie die 50-Jährige stolz im Bikini bei Instagram gezeigt. MM verriet sie, wie sie mit Hass- und Neidkommentaren im Netz umgeht.