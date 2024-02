In den vergangenen Tagen haben sich die Hinweise verdichtet, dass dieser deutsche Promi wohl bald wesentlich mehr Zeit auf Mallorca verbringen wird: Star-Fußballtrainer Jürgen Klopp. Schon seit 2022 besitzt er eine Luxusvilla in Santa Ponça im Südwesten der Insel. "Da wird gerade kräftig gebaut", bestätigte Immobilienunternehmer Lutz Minkner am Freitagmorgen eine MM-Anfrage. Seine Mitarbeiter seien sehr viel in der Gegend unterwegs und könnten die Gerüchte bestätigen, dass die Finca aktuell komplett umgebaut wird. Zwar verkaufte Minkner das Haus nicht an Klopp, damals war es aber in seinem Portfolio.

Der Immobilienunternehmer hat MM die Fotos des prächtigen Anwesens zur Verfügung gestellt, das einst einem Schweizer Künstler gehörte. "So sieht es da heute aber nicht mehr aus", so Lutz Minkner gegenüber MM. Rund vier Millionen Euro soll das Pracht-Anwesen bei Santa Ponça gekostet haben. Die Villa hat rund 500 Quadratmeter Wohnfläche und ist umgeben von einem beleuchteten, parkähnlichen Garten, einer Poollandschaft sowie einem lauschigen Pavillon mit Kunstgegenständen und Skulpturen. Auch nach Informationen der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" wird aus der Villa aktuell ein "ökologisches Familienparadies". Ebenfalls berichtete das deutsche Magazin "Bunte" entsprechend. Jürgen Klopp bei der Eröffnung des Country Club Santa Ponsa im Jahr 2022. Foto: Joan Llado Die Zeitung "Daily Mail" zitierte vor einigen Tagen einen Freund Klopps, Mark Lawrenson, ehemaliger Profi beim FC Liverpool. Dieser plauderte aus: "Es ist kein großes Geheimnis. Er (Klopp) lässt sich ein Haus auf Mallorca bauen." Damit brachte er die Gerüchteküche zum Brodeln. Jürgen Klopp hatte kürzlich sein Aus als Trainer beim englischen Club FC Liverpool verkündet. Der 57-Jährige hatte auch schon öffentliche Auftritte auf Mallorca, wie beispielsweise bei der Eröffnung des Country Club Santa Ponsa im Jahr 2022.