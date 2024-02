Erst wenige Monate ist es her, da sorgte Carlos Lucio am "Ballermann" für viel Wirbel, als er Hals über Kopf seinen Posten als Direktor des Megaparks auf Mallorca mitten in der Saison hinwarf. Doch sein nächster Job, den er am 1. September als Balearen-Geschäftsführer des Speditionsunternehmens Rolf Benzinger antrat, entpuppte sich, wie er MM gegenüber gestand, als Enttäuschung: "Es fehlte mir in dem Unternehmen eine gewisse Struktur, und es war einfach nicht das Richtige für mich." Bereits am 31. Dezember verließ Lucio, der studierter Volkswirt ist, die Logistikfirma wieder.

Jetzt scheint der 44-jährige Mallorquiner nach Monaten der beruflichen Findungsphase endlich eine für ihn passende neue Herausforderung, wie er sagt, gefunden zu haben. Lucio, der in El Arenal aufgewachsen ist, wird Geschäftsführer von zwei Lokalen an der bei deutschen Urlaubern beliebten Partymeile Playa de Palma. Er übernimmt das rheinische Etablissement "Et Dömsche" in der "Bierstraße" (Carrer de Miquel Pellisa). Darüber hinaus ist er auch neuer Chef des gegenüberliegenden "Dings", was er komplett renovieren und unter dem neuen Namen "Sommerland" im Frühjahr eröffnen möchte. "Es wird einen Biergarten geben, wo die Gäste Partyschlager hören können und ich lasse große TV-Bildschirme anbringen, wo Fußballspiele zu sehen sein werden", so Lucio. Auftritte von "Ballermann-Sängern" soll es in beiden Lokalen jedoch nicht geben. Linkes Bild: Die Renovierungsarbeiten im "Dings" sind noch im vollen Gange. Rechtes Bild: Später soll das Lokal "Sommerland" heißen, und in einem neuen Look daherkommen. (Fotos: privat) Selbst die Eröffnungstermine für die beiden Kneipen stehen schon fest: Am 15. März öffnet das "Et Dömsche" seine Pforten für Besucher, am 15. April, dem 45. Geburtstag Lucios, wird das "Sommerland" feierlich eingeweiht. Somit kehrt Lucio wieder in sein altes Metier, das Vergnügungs- und Nachtleben, zurück – und das, obwohl einer seiner genannten Gründe für den Rücktritt aus dem Megapark eine bessere Work-Life-Balance war. Lucio arbeitete seit 2016 beinah acht Jahre in dem Partytempel und sagte: "Ich habe nach wie vor einen guten Draht zum CEO des Megaparks, Gerald Arnsteiner, und den anderen Chefs der Cursach-Gruppe". Der 44-jährige Mallorquiner ist mit der Ballermann-Sängerin

Isi Glück liiert. (Foto: Instagram Carlos Lucio) Privat hat Lucio sein Glück bereits vor Jahren gefunden. Im Megapark lernte er im Sommer 2017 die Sängerin Isi Glück kennen, die er im November 2019 heiratete. Die Entertainerin, die 2012 zur Miss Germany gewählt wurde und mit ihren Auftritten die Bühne des Vergnügungslokals zum Beben bringt, bleibt dem Megapark nach wie vor in Zukunft treu. Zu MM sagte der Mallorquinier: "Isi ist happy, dass ich endlich das für mich Richtige gefunden haben, in das ich meine ganze Leidenschaft packen kann."