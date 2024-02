Punkt, Satz, Sieg ... mit diesen drei Wörtern kann man die kurze, doch steile Karriere des Österreichers Fabian Kainz zusammenfassen. Erst vor wenigen Monaten hat er den Posten des General Managers im Mallorca Country Club in Santa Ponça angetreten. Der 27-Jährige hatte zuvor sein BWL-Studium an der Universität Wien mit dem Bachelor abgeschlossen und arbeitet seit September in seiner neuen Stellung auf Mallorca. „Es ist toll, dass der Besitzer des Tennis-Clubs, Edwin Weindorfer, mir dieses Vertrauen entgegenbringt. Und in so einem Job lernt man durch die Praxis viel mehr als während eines ganzen theorielastigen Studiums”, erklärt Kainz gegenüber MM.

Der Jungmanager im Tennisclub bringt dabei eine gewaltige Portion Erfahrung und Know-how bezüglich des gepflegten Filzballspiels mit, wie er sagt: „Ich bin bereits seit über 15 Jahren in dieser Sportwelt tätig und habe bei der Firma Emotion so gut wie jede Position durchlaufen – angefangen habe ich dabei mit zwölf als Balljunge bei einem ATP Turnier in Graz.” Über dieses in Graz ansässige Consulting-Unternehmen, die Emotion-Group, das selbst den All England Lawn Tennis & Croquet Club berät, der wiederum Ausrichter des jährlichen Wimbledon Championships ist, kam Kainz damals in Kontakt mit dem Mallorca Country Club. „Ich bin jung, dynamisch und möchte hier frischen Wind reinbringen sowie dem Club meinen Stempel aufdrücken”, erklärt der ambitionierte Mann.

Doch seine Anstellung verlangt dem Österreicher auch so einiges ab. Und so kann schnell einmal aus einer gewöhnlichen 40-, sogar eine 100-Stunden-Woche werden, wie Kainz darlegt. Ein besonderes Augenmerk muss der Manager dabei auf die Pflege der sechs Rasenplätze der Tennisanlage legen. „Wir sind einer der wenigen Clubs weltweit, der Courts mit Original-Wimbledon-Rasenflächen hat”, so Kainz. Und dieses besondere Grün, das sogenannte Rye-Gras, braucht eine ganz besondere Pflege. „Jeden Tag, selbst jetzt im Winter, wird das Wimbledon-Gras geschnitten.

Vor allem nach einem Turnier muss so ein Platz fast komplett erneuert werden, da eine gesamte Schicht abgetragen worden ist”, so der Tennis-Experte. Des Weiteren sind auf dem Gelände des Mallorca Country Clubs fünf Sandplätze, ein Hartplatz und vier Paddle-Courts vorzufinden – allesamt Outdoor versteht sich. „Erst vor vier Monaten konstruierten wir hier einen Pickleball-Platz. Die Amerikaner lieben ja diesen Trendsport, und werden wegen der neuen Direktflüge sich immer häufiger auf Mallorca aufhalten.”

Vor knapp drei Wochen nahm Kainz an einem wichtigen Meeting für das mit fast einer Million Euro dotierten Mallorca Championship ATP in Santa Ponça teil, bei dem einige der weltbesten Spieler gegeneinander antreten werden. „Die Vorbereitungen für das Turnier laufen eigentlich das ganze Jahr über”, erklärt Kainz, der trotz der hohen Arbeitsbelastung immer einen kühlen Kopf zu bewahren scheint. „Die genaue Besetzung in diesem Jahr darf ich noch nicht verraten, aber das Turnierdorf mit den Ausstellern wird komplett neu gestaltet”, so der Wahlmallorquiner. „Das erste Jahr des Turniers hatte 2021 Daniil Medwedew gewonnen, der daraufhin weltweit die Nummer Eins wurde”, sagt Kainz mit einem gewissen Stolz. Und im vergangenen Jahr war der Sieger Christopher Eubanks, der in der Woche darauf im Viertelfinale in Wimbledon antrat, fügt er hinzu.

Doch auch so manches prominente Ehrenmitglied kann der Manager beim Training auf einem der Courts zu Gesicht bekommen. Nicht nur der Schirmherr des Clubs, Prinz Albert von Monaco, komme jeden Sommer her, um hier Paddle zu spielen. „Dieter Bohlen ist jeden Tag bei uns, wenn er auf der Insel ist. Gerade war Angelique Kerber, die frühere Wimbledon-Gewinnerin, für ein Foto-Shooting für eine Woche da”, so Kainz. Selbst Tommy Haas habe hier erst vor zwei Wochen täglich mit dem ehemaligen Tennis-Gott Roger Federer trainiert. Doch der Mallorca Country Club versteht sich, wie Kainz erklärt, auch als Lifestyle-Spot, wo man nun jeden Sommer Konzerte auf dem Grün veranstalten möchte. „Derzeit arbeite ich daran, dass Andrea Bocelli hier auftritt.”