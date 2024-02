Wer im Seniorenalter von Mallorca nach Deutschland zurück kehrt, hat gute Gründe: von der Nähe zur Familie bis zur intensiven medizinischen Versorgung und Pflege. Leichtfallen wird es den meisten Rückkehrern nicht, die Sonne, das Lebensgefühl und die Annehmlichkeiten der spanischen Insel hinter sich zu lassen. Umso schöner ist es, wenn in Deutschland ein erstklassiges seniorengerechtes Zuhause im stilvollen Ambiente mit vielen Serviceangeboten und First-Class-Pflege wartet. Genau das bieten die Tertianum Premium Residenzen in Konstanz, Berlin und München.

Die großzügigen, barrierefreien 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen der exklusiven Tertianum Residenzen sind durchdacht und so flexibel wie das Leben. Hier findet man in zentraler urbaner Lage seinen individuellen Rückzugsort ohne Kompromisse bei Komfort und Design. Das kulinarische Angebot in allen Bewohnerrestaurants der Tertianum Premium Residences ist von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue kuratiert. Zusätzlich kommen Bewohner und externe Gäste in der Brasserie Colette Tim Raue in den Genuss einer modern interpretierten französischen Küche. Insgesamt schaffen mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich ein Zuhause der Möglichkeiten mit exzellenten Services in den Bereichen Gesundheit und Bewegung, Kulinarik und Genuss, Kultur und Reisen aber auch Gemeinschaft und Engagement.

Neben 270 individuellen Wohnungen an den drei Standorten befinden sich 68 Einzelpflegeapartments in den exklusiven Tertianum Seniorenresidenzen. Die Einzelpflegeapartments können bei Bedarf möbliert bezogen oder ganz nach den eigenen Wünschen eingerichtet werden. Die Premium Residenzen zeichnen sich durch First-Class-Pflege aus, die sich in eigenen ambulanten Pflegediensten und in stationären Pflegewohnbereichen präsentiert. Daneben sichert ein überdurchschnittlich hoher Stellenschlüssel die Qualität der Fürsorge. Das pflegerische Konzept aller Residenzen ist auf lange Selbstständigkeit ausgerichtet, sodass nicht Unterstützung, sondern Wohlbefinden im Mittelpunkt steht.

