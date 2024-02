Die deutsche Mallorca-Kultauswanderin Danni Büchner steigt nach neun Jahren aus der beliebten Doku-Soap "Goodbye Deutschland" aus. Das hatte sie bei einer Fragerunde mit ihren Fans bei Instagram veröffentlicht. Jetzt beendet sie die Zusammenarbeit mit dem TV-Sender VOX, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren, so die fünffache Mutter.

Alles begann im Juni 2015. Damals lernte sie bei einem Stadtfest in Delmenhorst zufällig den Schlagersänger Jens Büchner kennen. Mit ihren drei Kindern zog sie später zu ihm nach Cala Millor in den Inselosten und war seitdem in der VOX-Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. 2016 bekam das Paar Zwillinge und heiratete im Juni 2017. Die Hochzeit wurde ebenfalls von "Goodbye Deutschland!" begleitet. Im März 2018 eröffneten sie das Café Faneteria.

Danni Büchner teilte die Entscheidung bei Instagram ihren Followern mit.

Mit ihrem Mann nahm sie 2018 an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" teil, wo sie den siebten Platz erreichte. Im November 2018 starb Jens Büchner an den Folgen von Lungenkrebs. Danni Büchners für Januar 2019 vorgesehene Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wurde daraufhin um ein Jahr verschoben, sie nahm nun im Januar 2020 als Kandidatin der 14. Staffel des "Dschungelcamps" teil und erreichte den dritten Platz.

Von November 2020 bis März 2021 war sie mit dem Schlagersänger und Reality-TV-Teilnehmer Ennesto Monté liiert. Im Juli 2021 folgte die Trennung. Im August 2021 folgte die Teilnahme an der neunten Staffel von "Promi Big Brother", wo Büchner den siebten Platz belegte.

Nun will Büchner ihr Leben allerdings privater gestalten. Als ein Follower auf der Social Media-Plattform Instagram wissen wollte, wann sie und ihre Kinder wieder in einer Folge dabei sein werden, erklärte die 46-Jährige: "Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei 'Goodbye Deutschland' sehen." Sie freue sich über die tollen vergangenen Jahre und es werde auch immer ein Teil von ihr bleiben, doch manchmal müsse man im Leben Veränderungen angehen, so Büchner. Doch es gibt auch eine gute Nachricht an alle Fans: Ein Comeback wolle die deutsche Kult-Auswanderin nicht ausschließen.