Die deutsche Schauspielerin Claudelle Deckert ist durch die Rolle der Rechtsanwältin Eva Wagner in der RTL-Daily-Soap „Unter uns” prominent geworden. Vor kurzem feierte die Leinwanddarstellerin ihren 50. Geburtstag (25. Januar) auf der Insel. Bei der großen Sause im Mallorca Country Club waren neben den besten Freundinnen der Düsseldorferin, ihrer Familie, auch bekannte Insel-Residenten zugegen. So konnte man bei dem High-Class-Event auch den Musiker Thomas Anders („Modern Talking”), den Puro-Beach-Gründer Mats Wahlström und Deckerts Schauspielkollegin Isabel Vollmer antreffen. Mit ihrem Mann, dem schwedischen PR-Manager Peter Olsson, wohnt sie auf einer Finca bei Binissalem.

Birgit Schrowange (TV-Moderatorin)

Die TV-Moderatorin Birgit Schrowange war in den 90-er Jahren durch die RTLSendung „Extra” einem großen Fernsehpublikum bekannt geworden. Die 65-jährige besitzt in Santa Ponça im Südwesten der Insel eine Ferienwohnung mit Blick aufs Meer, die sie im mallorquinischen Stil eingerichtet hat. Dort verbringt sie eigenen Angaben zufolge mit ihrem Mann, dem Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer, zwei bis vier Monate im Jahr. Mit Mallorca fühlt sie sich bereits seit Jahrzehnten eng verbunden, wie sie MM gegenüber erklärte. Über ihre erste Reise auf die Sonneninsel, die sie in jungen Jahren zusammen mit einer Freundin nach Cala Rajada unternahm, sagte sie: „Wir waren damals jung und haben ausgelassen gefeiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich die Schönheit der Insel noch gar nicht richtig wahrgenommen.”

Sonja Zietlow (Moderatorin)

Ohne sie wäre die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht mehr denkbar: Bereits seit 2004 moderiert Sonja Zietlow Staffel für Staffel jährlich das Dschungel-Camp. Privat jedoch zieht die erfolgreiche 55-jährige Moderatorin Mallorca dem australischen Urwald vor. Seit 2016 besitzt die Hobby-Golferin eine sehr versteckt gelegene Finca in der ruhigen und schönen Inselmitte, wobei allein das Grundstück knapp 3300 Quadratmeter hat. Zum Abkühlen und Schwimmen soll Zietlow Boulevard-Medien zufolge dort noch einen Pool mit Blick in den schön angelegten Garten haben.

Nazan Eckes (Moderatorin)

Die Deutsch-Türkin Nazan Eckes moderierte zunächst im Fernsehen das Wetter, bevor sie bei RTL bei Lifestyle und Promi-Magazinen wie „Life”oder „Explosiv” zu sehen war. Im Sommer 2023 hat die 47-jährige Fernsehfrau MM verraten, dass sie fest nach Mallorca gezogen sei. „Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel”, sagte sie. Auf die Frage, was Eckes mit Mallorca verbindet, äußerte sie: „Ich mag die Natur hier sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahre leidenschaftliche Joggerin, liebe die Berge, das Meer und die Sonne und hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich irgendwann in so einer Umgebung leben möchte. Jetzt wird dieser Traum wahr, was mich glücklich macht.”

Christine Neubauer (Schauspielerin)

1992 hatte Christine Neubauer in der ARD-Serie Löwengrube ihren Durchbruch. Dem folgten dann über 100 Spielfilme, in denen die preisgekrönte Schauspielerin mitwirkte. Auf Mallorca findet die 61-jährige Münchnerin fernab ihrer Leinwand-Projekte durch ein ungewöhnliches Hobby wieder zu sich. Denn sie hat sich zusammen mit ihrem Lebenspartner, dem chilenischen Fotografen José Campos, der Renovierung alter Landhäuser verschrieben. MM erzählte die Schauspielerin, wie das alles begann: „Mit einer Ruine am Fuß des Tramuntana-Gebirges in einem ziemlich untouristischen Dorf.” Und dann

ging alles Schritt für Schritt: „Wir haben sie gekauft und hergerichtet, als Rückzugsort, als Wochenendhaus.” Aber was so einfach klingt, war jahrelange Arbeit, vor allem, wenn es sich um ein steinernes Dorfhaus aus dem 14. Jahrhundert handelt.

Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin und Moderatorin)

Die 42-jährige Collien Ulmen-Fernandes hat früher als Moderatorin den TV-Musiksender Viva mitgeprägt. MM traf die Schauspielerin auf der Remus Lifestyle Night, auf der sie über ihre Auswanderung im Jahr 2023 sprach: „Ich habe schon 2008 darüber nachgedacht, nach Mallorca

zu ziehen. Jetzt, mit Christian an meiner Seite, ging das alles ganz schnell – er ist jemand, der für solche spontanen Aktionen zu haben ist. Ich bin Waage vom Sternzeichen und denke erst viel über solche Projekte nach, bevor ich sie realisiere."

Esther Schweins (Schauspielerin)

Seit den 90er-Jahren ist Esther Schweins als Komikerin in der Fernsehsendung „RTL Samstag Nacht”

bekannt und spielte bislang in 70 Film- und Fernsehproduktionen mit. Seit 2008 hat die Schauspielerin bereits ihren festen Wohnsitz auf Mallorca, wo auch ihre beiden Kinder Pau und Mina zur Welt kamen und behütet auf einer Finca aufwachsen. Die Inselresidentin versucht in ihrem Alltag Elemente aus ihrer alten deutschen und neuen balearischen Heimat zu verbinden und zu pflegen. 2019 stand sie bei dem auf der Insel produzierten TV-Projekt „Salida Mallorca” vor der Kamera.

Sonja Kirchberger (Schauspielerin und Gastronomin)

Fast wäre Sonja Kirchberger zunächst Tänzerin geworden. Doch dann verschlug es die Österreicherin letztendlich doch in die Welt des Films, in der sie mit dem Erotikstreifen „Die Venusfalle” ihren ersten Erfolg feierte. Doch auch als Gastronomin auf Mallorca versuchte sich die 59-jährige Schauspielerin. Mehrere Jahre führte sie in dem Restaurant Petit Ca’n Punta in Molinar, einem kleinen Fischerhafen am Rande von Palma, Regie, bis sie es 2021 an die neuen Besitzer abgab. Privat hat sich die attraktive Schauspielerin mit ihrem 14 Jahre jüngeren argentinischem Freund in der Inselmitte ein kleines Paradies mit einer modern eingerichteten Finca samt Olivenhain geschaffen.

Arabella Kiesbauer (Moderatorin)

Die Talkshow-Queen Arabella Kiesbauer erlangte mit dem auf Pro7 ausgestrahlten Format „Arabella” in den 90-er Jahren TV-Bekanntheit. Schon seit ihrer Kindheit ist die österreichische Powerfrau regelmäßig auf Mallorca, wo sie – wie sie MM erklärte – glückliche Stunden verbrachte. Seitdem zieht es die 54-jährige TV-Lady immer wieder auf die Insel. Einem Boulevard-Magazin offenbarte sie im Sommer 2023 ihr neues Lebenskonzept auf den Balearen: „Ich darf gar nicht sagen, wie lange ich schon da bin, aber schon ein paar Wochen. Ich habe das Arbeiten jetzt auf die Insel verlegt wie viele andere auch.”

Sabine Christiansen (TV-Moderatorin und Medienproduzentin)

Jahrzehntelang war Sabine Christiansen eine der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens, moderierte unter anderem die ARD-Tagesthemen und hatte eine nach ihr benannte Polit-Talkshow.Die Journalistin und Medienproduzentin fährt mittlerweile seit 32 Jahren regelmäßig nach Mallorca, das sie sogar ihre „Seelenheimat” nennt. Im Jahr wohnt sie rund drei bis vier Monate mit ihrem Mann, dem französischen Unternehmer Norbert Médus, in ihrem Haus in Port d’ Andratx. 2008 erhielt Christiansen von der Balearen-Regierung den Titel „Botschafterin der Kommunikation”.