Der seit 1989 auf Mallorca tätige und mittlerweile im Ruhestand lebende deutsche Arzt Dr. Dieter Uckermann ist vergangene Woche im Alter von 79 Jahren in seiner Wohnung in Palma gestorben. „Sein Sohn Tom, Oberarzt in München, hatte zuvor mehrmals versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Als dieser sich nicht meldete, bat der Sohn eine in der Nähe wohnende ehemalige Arzthelferin von Uckermann, in dessen Wohnung vorbeizuschauen. Sie fand ihn schließlich in Sportkleidung leblos auf dem Bett, alles deutet auf einen Herzinfarkt hin“, sagt Dr. Michael Kosak, enger Freund und Ex-Kollege des Verstorbenen.

Dr. Dieter Uckermann, mit Spitznamen „Ucki“, war insbesondere seit den 1990er Jahren einer der renommiertesten wie gleichermaßen beliebtesten deutschen Mediziner auf Mallorca. Zu seinen Patienten zählten auch zahlreiche Prominente aus Deutschland mit Zweithaus-Domizil auf der Insel. Vor seiner Mallorca-Zeit arbeitete der gelernte Chirurg im Münchner Klinikum Rechts der Isar, später fuhr er einige Jahre als Schiffsmediziner zur See, bevor er dann in Palma am Paseo Borne seine Praxis eröffnete. Für MM schrieb Uckermann jahrzehntelang als Kolumnist. „Es gelang dir stets, medizinische Zusammenhänge verständlich darzustellen und zu erklären“, schrieb der ehemalige, langjährige MM-Chefredakteur Wolfram Seifert in einer persönlichen Dankeserklärung an Uckermann vor rund vier Jahren, nachdem der Mediziner zuvor ankündigt hatte, in den Ruhestand zu gehen. Tatsächlich kümmerte sich Uckermann noch bis zu seinem Tod um viele langjährige Stamm-Patienten auf der Insel. „Dieter war ein sportlicher Mensch, ging gerne im Meer schwimmen, spielte Tennis oder machte Spinning im Fitness-Studio“, so Freund Michael Kosak. „Die Nachricht von seinem Tod hat mich getroffen wie ein Blitz, er war nicht nur ein hervorragender Arzt, sondern auch ein herzensguter Mensch“, so Uckermann-Freund Michael Kosak. Wann und wie die Beisetzung stattfindet, wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Gegenüber Freunden hatte Dr. Dieter Uckermann, der dem Meer sowohl als Seemann als auch Langstrecken-Schwimmer verbunden war, öfter seinen Wunsch nach einer Seebestattung geäußert. Die Redaktion des Mallorca Magazins trauert um einen ehemaligen Freund und Kollegen und wünscht der Familie von Dr. Dieter Uckermann ein herzliches, aufrichtiges Beileid. Ruhe in Frieden „Ucki“!