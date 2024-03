Isi Glück, Die Schlagersängerin, die regelmäßig die Bühne im Megapark auf Mallorca zum Beben bringt, wird in der fünften Staffel der Sendung "Kampf der Realitystars" (kurz "KDRS") zu sehen sein. MM gegenüber verriet die 33-jährige Entertainerin: "Als ich die Anfrage vom Sender RTL2 bekam, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich teilnehmen würde!" Und dem fügte sie hinzu: "Das Format mochte ich von Anfang an, da es nicht so auf Krawall aus ist wie andere Sendung. Beim Dschungelcamp würde ich niemals mitmachen!"

Insgesamt 23 Promis müssen sich in dem Format bei diversen Challenges behaupten. (Foto: Instagram @kampfderrealitystars) KDRS wurde in diesem Jahr in Thailand gedreht, was der aus Norddeutschland stammenden Partykanone ganz gelegen kam, wie sie sagte: "Das Essen war zugegebenermaßen etwas scharf, hat mir aber super geschmeckt. Vor Ort hatten wir 30 Grad". Dabei war die Anreise Anfang Februar für Glück doch mit viel Aufwand verbunden, denn sie kam von einem anderen Reisetrip mit ihrem Partner, dem Gastronomen Carlos Lucio, zurück. Ähnliche Nachrichten Eröffnung im "Et Dömsche": Ex-Megapark-Chef Lucio jetzt Kneipenwirt am "Ballermann" Mehr ähnliche Nachrichten "Carlos und ich waren zuvor zusammen auf den Malediven. Für mich bedeutete das daher nach meiner Ankunft zuhause doch ein klein wenig Hektik. Denn am darauffolgenden Tag bin ich bereits wieder nach Asien geflogen, hatte keine 24 Stunden Aufenthalt, musste aber noch meine Koffer packen. Danach ging es im Flieger 22 Stunden lang von Mallorca über Barcelona und Abu Dhabi bis nach Phuket." Vor ihrer Reise zu den Dreharbeiten nach Thailand war Isi Glück mit Partner Carlos Lucio auf den Malediven (Foto: Instagram @carlos_luc1o) Bei den Dreharbeiten lernte Isi Glück, die als einzige Mallorca-Residentin in der Reality-TV-Sendung mitwirkt, auch die Moderatorin Cathy Hummels (Ex von Fußballer Mats Hummels) kennen, zu der sie, wie sie MM erklärte, von Anfang einen guten Draht gehabt hätte. "Das Team war eine explosive Mischung und es hat mir alles unglaublich viel Spaß gemacht", fasst die Musikerin zusammen. Isi Glück hatte vor und hinter der Kamera sofort einen super Draht zurr Moderatorin,

Catherine "Cathy" Fischer-Hummels, die auf dem Bild zu sehen ist. (Foto: Instagram @cathyhummels) Der Starttermin für die Ausstrahlung der RTL-II-Show ist am Mittwoch, 10. April 2024 um 20:15 Uhr. Neben Isi Glück müssen noch weitere 22 prominente Teilnehmer ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen, wobei dem Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro winkt.