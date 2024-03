Der Liebe wegen ist die deutsche Designerin Cindy Morawetz vor neun Jahren auf die Insel gekommen, zunächst nach Cala Ratjada. Doch die Beziehung zu ihrem damaligen Partner, einem deutschen Koch, hielt nicht allzu lange, und die 48-jährige Deutsche zog es daraufhin nach Port d’Andratx, wo sie sich neu verliebte: Und zwar in Mallorca. "Hier habe ich meine neue Heimat gefunden, wo ich mich mehr zu Hause fühle als in Hamburg, wo ich lange Zeit gewohnt habe," erklärt die Single-Frau gegenüber MM.

Doch die Baleareninsel ist für die Berlinerin noch viel mehr als lediglich ihre neue Wohnstätte. Denn die Modedesignerin findet in den Farben, Pflanzen und Landschaften der Insel so manche Inspiration für ihre Kleider. "Ich brauche hier nur vor die Tür zu gehen und sehe diese knallroten Kaktusblüten. Auch das Meer ist für mich wichtig, denn dieses Blau fließt in meine Entwürfe ein." Das stelle einen großen Kontrast zu ihrem früheren Wohnort dar, wie sie sagt: "Im Gegensatz dazu wollten meine Kunden in Deutschland immer nur schwarze und dunkle Farben in den Kleidern haben, was mich stark in meiner Kreativität gebremst hat."

In dem Büroraum ihrer Terrassenwohnung skizziert die Designerin die Modeentwürfe zunächst akribisch auf Papier.

Mit dem Umzug auf die Insel begann für Morawetz auch ein neuer Lebensabschnitt, wie sie im MM-Gespräch darlegte. "Nach einem Burnout und einer finanziellen Krise habe ich hier komplett von null angefangen, und jetzt läuft es sehr gut." Für ihr eigenes Modelabel Drezz2imprezz, das sie bereits vor 14 Jahren ins Leben rief, entwirft die Fashionista hochwertige Kleider für festliche Anlässe, sexy Minis, Coktail-Kleider für Dating-Nights sowie Röcke und Jumpsuits im hochwertigen Bereich.

Bis vor kurzem hatte Morawetz ihren eigenen Showroom im sonnigen, exklusiver Hafenort im Südwesten der Insel. Jetzt verkaufe sie viele ihrer edlen Stücke über ihre Homepage, was ihr ein größeres Gefühl von Freiheit verschaffe. "Ich arbeite auch mit vielen hochsegmentigen Concierge-Firmen zusammen, gehe zu Modevorführungen in noble Villen oder auf Fashion-Events auf Yachten und in Hotels."

Die Kunden der Auswanderin kommen zu 90 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum. Doch habe sie jetzt auch eine weitere Zielgruppe für sich gewinnen können und erobert langsam den Markt in den USA. "Die Amerikanerinnen lieben farbenfrohe Outfits und sind bereit, dafür viel Geld auszugeben." Ihre Aufträge und die regelmäßigen Aufenthalte in den USA führten dazu, dass die ambitionierte Designerin zwischenzeitlich mit dem Gedanken spielte, tatsächlich nach Übersee umzuziehen, wie sie MM gestand. "Ich habe mich jedoch dafür entschieden, hier auf Mallorca zu bleiben. Denn ich liebe diese Insel und in einer chaotischen Welt, in der täglich die negativen, erschreckenden Nachrichten zunehmen, ist das mein sicherer Hafen."

Die drei Models tragen bei einer Veranstaltung auf einer Yacht Kleider aus der Kollektion von Morawetz. (Foto: privat)

Um ihre enorme Arbeitsbelastung bewältigen zu können, hält sich die Deutsche mit Meditation, Sport und gesunder Ernährung fit. "Ich lebe komplett zuckerfrei und habe erst jüngst eine dreiwöchige Stoffwechselkur hinter mir", erklärt Morawetz. Ihren Erfolg möchte die Promi-Designerin auch mit anderen Frauen teilen und sie durch ihre sogenannten Drezz-Camps, die sie auf Mallorca veranstaltet, in ihre Kraft bringen. "Meine Events richten sich an Frauen, die vielleicht bislang nur die Rolle der Hausfrau und Mutter kennen. Ich suggeriere ihnen dabei: Mach etwas aus deinem Leben, krempel es um und komm dafür nach Mallorca." Dabei würden die Teilnehmerinnen mit Morawetz ein für sie passendes Styling erhalten, samt Foto-Shooting, und auch ein professionelles Make-Up genießen. Bei dem Programm soll es aber ebenfalls darum gehen, die Seele baumeln zu lassen. "Wir gehen dabei auch gerne einmal gut essen und shoppen, eben all das, was Frauen gerne machen."