Antònia Guillem ist die erste weibliche Feuerwehrfrau in der Geschichte des Korps der Feuerwehr von Mallorca ("Bombers de Mallorca"). Die Pionierin in ihrem Beruf hat der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” erzählt, wie ihre Anfänge in einem männlich geprägten Beruf waren und wie sie sich in der Feuerwache von Alcúdia durchsetzen konnte. Doch das war nicht einfach. Dabei musste sie mehrere Hindernisse überwinden, wie den Verlust ihres Vaters oder eine schwere Krankheit, die sie zweimal daran hinderte, die körperlichen Prüfungen abzulegen. Letztendlich meisterte sie diese und wurde zu einem Vorbild auf der Insel für künftige Feuerwehrleute.

"Ich war die erste Feuerwehrfrau der "Bombers de Mallorca" und erinnere mich an den ersten Tag, an dem ich die Wache betreten habe: Das ist schon einige Jahre her, aber ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste, dass ich die Einzige und die Erste war. Ich war sehr stolz und sehr glücklich. Heute sehe ich das Ganze aus einer anderen Perspektive und denke, dass es ein großer Schritt war, um den Frauen eine Präsenz in der Gruppe zu ermöglichen.

Auf der Insel sind die Feuerwehren in die von Palma und die im Rest von Mallorca unterteilt. Zurzeit habe ich eine feste Stelle in der Feuerwache von Alcúdia, die dem Inselrat unterstellt ist. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren hier und bin sehr zufrieden mit meiner Position.

Zur Zeit meiner Entscheidung, Feuerwehrfrau zu werden, war ich berufstätig und ging zum Büro des Arbeitsamts, um zu sehen, ob es irgendwelche Kurse gab, die mir gefallen könnten. Ich sah den Lehrgang zur freiwilligen Feuerwehrfrau und sagte: 'Warum nicht?' Die Wahrheit ist, dass er sehr gut war und ich dort in der Aula von General Riera auftauchte. Es war sehr lustig, denn ein Kollege kam auf mich zu und sagte: 'Weißt du, dass man diesen Mut braucht, um Feuerwehrfrau zu werden?' Ich antwortete, natürlich. Jahre später waren wir lange Zeit sehr gute Kameraden, weil wir zusammen im selben Park gearbeitet haben.

Um in den Inselrat aufgenommen zu werden, musste man einen Kurs für freiwillige Feuerwehrleute absolvieren, der einem Punkte für die Beförderung innerhalb des Korps einbrachte. Es handelte sich um einen 200-Stunden-Kurs, mit dem man in den einem zugewiesenen Park gehen konnte. Dort waren Sie mit Ihren Kollegen zusammen und haben mit ihnen gearbeitet. Im ersten Jahr konntest du nur Morgenwachen machen und nach und nach wurdest du zu Nachtwachen befördert. Für jede Wache gab es Punkte, und man wurde nur bezahlt, wenn man rausging; wenn man nicht außerhalb des Parks arbeiten musste, bekam man keinen finanziellen Ausgleich. Ich verbrachte etwas mehr als ein Jahr in diesem Prozess. Es ist eine Art Praktikum, bei dem man viel lernt und sich an die Methodik anpasst.

Ich wurde 1991 Feuerwehrfrau. In Bezug auf die Infrastruktur, die Fahrzeuge hat sich die Feuerwehr sehr verändert, es gibt viel mehr Männer. Wir sind nur drei weibliche Feuerwehrleute. Vor fünfzehn Jahren kam Marga dazu, die in Manacor ist, und Lola ist seit zwei oder drei Jahren in Felanitx. Wir sind immer noch sehr wenige, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Frauen dem Korps angehören wollen. Ansonsten ist die Arbeit dieselbe, aber wir haben uns in Bezug auf die Personalausstattung verbessert. Es gab einen großen Fortschritt bei der Verbesserung der Einrichtungen, also sind wir in dieser Hinsicht sehr zufrieden.

Es war mehr als schwer, als Frau in ein Korps voller Männer zu kommen, aber es ist ein sehr männlich geprägter Beruf. Es hatte sich noch nie eine Frau beworben und bei den physischen Tests kam ein Mann zu mir und sagte mir, dass ich mich nicht bewerben könne, aber dass ich, wenn ich es machen wolle, dasselbe tun müsse wie meine Kollegen. Ich habe gerne zugesagt und jetzt bin ich hier und arbeite jeden Tag als Feuerwehrfrau auf Mallorca.

Als wir das Auswahlverfahren für die Festanstellung durchführten, starb mein Vater, und im selben Jahr wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert. Außerdem wurde bei meinem fünfjährigen Sohn eine seltene Blutkrankheit diagnostiziert, so dass sich alles zu dem Wettbewerb gesellte. Ich musste meine Kräfte sparen, um mich auf etwas zu konzentrieren. Die Trauer um den Verlust meines Vaters ist schließlich eine Tatsache, und ich habe mich auf meinen Sohn konzentriert. Ich muss sagen, dass mir diese Situation sehr geholfen hat, alles durchzustehen und die Prüfungen zu bestehen, um eine feste Stelle zu bekommen. Natürlich musste ich zwei Verlängerungen beantragen, um die körperlichen Tests zu bestehen, weil ich sowohl körperlich als auch geistig schwach war.

All jenen Frauen sagen, die die Aufnahmeprüfung zur Feuerwehrfrau ablegen wollen, würde ich sagen: 'Immer vorwärts gehen!' Je komplizierter sie es sehen, desto mehr müssen sie für ihren Traum kämpfen, denn sie sind in der Lage, ihn zu verwirklichen. Ich würde auch sagen, dass ich umso stärker geworden bin, je öfter ich eine Absage erhalten habe. Ich schicke ihnen viel Ermutigung und wir müssen dafür kämpfen, dass es mehr Frauen im Korps gibt, denn es gibt nur wenige von uns und wir müssen uns bemerkbar machen.

Ich bin stolz darauf, dass Frauen in allen Sicherheitskräften Mallorcas vertreten sind. Es ist mir schon passiert, dass ich bei einem Unfall war und ein älterer Mann, der in einem Auto eingeklemmt war, mich fragte, ob ich ihn herausholen müsse. Wir müssen diese weibliche Präsenz normalisieren, denn wir sind in der Lage, in jeder Situation zu helfen."