Großeinsatz im Herzen von Palma de Mallorca: Zahlreiche Rettungskräfte sind am Freitagabend zu einem Luxushotel in der Altstadt ausgerückt. Ein Feuer war in einer Sauna des Vier-Sterne-Hotels ausgebrochen, das sich mi Keller des Gebäudes befand. Dabei erlitten vier Gäste Rauchvergiftungen. Sie konnten aber ambulant von den Rettungskräften vor Ort behandelt werden und mussten nicht ins Krankenhaus. Das Hotel musste evakuiert und die Zufahrtsstraße gesperrt werden. Danach wurden die Gäste in andere Hotels umgesiedelt.

Ähnliche Nachrichten Hund stirbt bei Wohnungsbrand in Arenal – das war die Ursache des Feuers Mehr ähnliche Nachrichten Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet, konnte das Feuer schnell gelöscht werden, aber es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Angrenzende Gebäude sind dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Santa Clara Urban Hotel & Spa liegt mitten in der historischen Altstadt von Palma de Mallorca, wo alles sehr dicht bebaut ist. Der Einsatz rief zahlreiche Schaulustige auf den Plan, die mit ihren Handys Videos der Rettungskräfte machten.