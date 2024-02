Ein Feuer auf Mallorca hat in den frühen Morgenstunden des Montags eine Wohnung an der Carretera Militar in El Arenal komplett zerstört. Die einzige Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand leicht verletzt, ihr Hund starb jedoch in den Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer gegen 4.40 Uhr morgens ausgebrochen.

Einheiten der Lokalpolizei, der Feuerwehr von Palma sowie Beamte der Nationalpolizei wurden zum Brandort entsandt. Aufgrund der Stärke des Feuers, das im ersten Stock wütete, mussten die Feuerwehrleute den Verkehr in der Straße sperren. Der Brand war offenbar in einem kleinen Heizofen ausgebrochen, den die Seniorin unter ihrem Wohnzimmertisch stehen hatte. Auf Mallorca kommt es in den Wintermonaten immer wieder zu Bränden wegen defekter oder falsch positionierter Heizöfen. Da die meisten Wohnungen nicht über eine Zentralheizung verfügen, behelfen sich viele Menschen mit Gas-, Paraffin-, Öl- oder Kohleöfen. Nicht selten kommt es zu Bränden, weil diese Öfen unter Tischen oder gar Decken aufgestellt werden.