Das Vermögen des stark mit Mallorca verbandelten britischen Tycoons Richard Branson ist in relativ kurzer Zeit auf die Hälfte zusammengeschmolzen. Das geht aus einer neuen Milliardärsstatistik der Wirtschafts-Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, die den Unternehmer auf derzeit drei Milliarden Euro taxiert. Branson ist der Besitzer des im vergangenen Jahr eingeweihten Luxushotels Son Bunyola bei Banyalbufar.

Der Grund für den Vermögensschwund ist den Angaben zufolge das schlechte Geschäft während der Zeit der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2021. Bransons Mischkonzern Virgin Group ist in Telekommunikationsunternehmen, der Musikindustrie, Luftfahrt und als Eisenbahnanbieter tätig.

Nach 16 Jahren Entwicklung erhielt seine Virgin Galactic 2021 eine Lizenz für Flüge an den Rand des Weltraums. Branson lebt in London, auf seinem Landsitz in Oxfordshire und auf seiner kleinen Privatinsel Necker Island in der Karibik.

Das Hotel Son Bunyola richtet sich an sehr wohlhabende Urlauber, die vor allem aus dem nordamerikanischen Raum kommen. Ein Zimmer ist dort für nicht weniger als 600 Euro pro Nacht zu haben. Das Hotel befindet sich auf einer abschüssigen Ebene zwischen den Orten Banyalbufar und Port d'es Calonge.