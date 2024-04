Viele kennen sie noch aus ihrer Kindheit oder Jugend: Barbara Eden, Haupdarstellerin der belieben US-Serie "Die bezaubernde Jeannie", die 1970 anlief und in der Eden in 139 Folgen als Flaschengeist dem Astronauten Tony Nelson den Kopf verdreht. Unvergessen die Geste, mit der sich Jeannie unsichtbar machen konnte! Jetzt kam es zum großen Wiedersehen auf Mallorca.

An diesem Donnerstag überreichte die mittlerweile 92-jährige Eden gemeinsam mit Promi-Makler Marcel Remus vor der Kathedrale von Palma der Stiftung "Lichtblick Seniorenhilfe e. V.", die sich für in Armut geratene Renterinnen und Renter einsetzt, einen Spendenscheck. Moderiert wurde die Aktion von der RTL-Frau Frauke Ludowig. Anschließend blieb Zeit, den anwesenden Journalisten Fragen zu beantworten.

"Bin das erste Mal auf Mallorca"

Gegenüber dem Mallorca Magazin sagte Barbara Eden: "Ich bin das erste Mal auf dieser wunderschönen Insel, es gefällt mir wirklich gut und ich habe in den vergangenen Tagen schon viel erlebt." Und ihr altersloses Schönheitsgeheimnis? "Ich gehe in den Beauty-Salon und lasse mir die Haare machen, sogar hier auf Mallorca."

Makler Marcel Remus (l.) mit Barbara Eden und Moderatorin Frauke Ludowig (r.). Foto: P. Lozano

Und würde sich Jeannie noch heute in ihrer Flasche einschließen lassen, so wie in der Serie? "Na klar", so Barbara Eden mit einem Augenzwinkern. "Jeannie ist ja schon über 2000 Jahre alt, da hängt man in gewisser Weise an Traditionen. Außerdem ist es toll, denn ich hatte mir die Flasche ja wirklich toll eingerichtet."

Trotz allen Humors gibt es für Barbara Eden auch ernste Themen: "Ich setze mich für einsame und verarmte Senioren ein und finde es wunderbar, dass ihnen in Europa mit Initiativen wie "Lichtblick" geholfen wird, das soziale Netz hier ist viel dichter als in den Vereinigten Staaten", so Eden. Und dann verschwand sie wieder, allerdings auf ganz menschlichem Weg – zu Fuß – und nicht wie früher, per Augenzwingern und Armbewegung ...