Auf Mallorca, der "Insel der Gegensätze", ist alles möglich! Die Wohnung der Auswanderin Carola steht auf einem Privatgelände in Arenal. Hört sich zunächst gut an, es handelt sich jedoch um genau zu sein um einen alten, umgebauten Geldtransporter. Dort lebt sie nicht wirklich luxuriös. Sie besitzt weder eine Heizung noch fließendes Wasser. Wenn sie auf Mallorca friert, heizt sie mit Kerzen. Wenn sie sich einmal waschen möchte, vielleicht sogar eine Dusche nehmen oder auch nur auf die Toilette gehen muss, kann sie das nur bei den Nachbarn.

Doch nun ist Carolas Existenz in Gefahr. Ihre Arbeit bei einem Callcenter trägt nicht länger Früchte. Denn von ihrem neuen Arbeitgeber erhält Carola seit einem Monat kein Gehalt mehr. Jetzt muss sie um ihr Geld und um ihr Recht kämpfen!

Dann gibt es noch die Familie Koch. Diese investierte in der Zwischenzeit in die Zukunft ihrer vier Kinder. Die Kochs besitzen bereits ein Hotel und ein Restaurant in Arenal. Jetzt eröffnen sie noch ein weiteres Restaurant, in bester Lage. Doch geht der Plan auf? Vier Kinder, drei Geschäfte, dazu Arbeit rund um die Uhr – die Eltern müssen sich anstrengen, um alles unter einen Hut zu bringen.

Auch bei den Bodybildern Caro und Andreas Robens gibt es Neues zu berichten: Sie haben sich unsterblich in die kanarische Dogge Bulli aus dem Tierheim verliebt, die sie schließlich adoptierten und mit nach Hause nahmen. Das war allerdings eine Entscheidung, die sie teuer bezahlen werden. Denn Bulli hat ein Problem mit den beiden anderen Hunden der Bodybuilder. Die neue Folge "Goodbye Deutschland – die Auswanderer" wird am Freitag, 19. April, um 22.20 Uhr auf Vox ausgestrahlt.