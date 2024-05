Insgesamt 99 Marathon-Läufe, 172 Triathlons und 41 Duathlons absolvierte die unverwüstliche deutsche Lauflegende Kalli Flach in den letzten Jahrzehnten. Und in jüngster Vergangenheit hatte der 1938 geborene Hobby-Sportler erst am 13. April bei der 10-Kilometer-Version des Halbmarathons in Cala Rajada teilgenommen. Beim MM-Besuch in seiner Zweitwohnung im Inselosten sagt der gebürtige Hesse mit einem Augenzwinkern: "So langsam bin ich noch niemals im Leben gelaufen wie dieses Jahr, das ist eine echte Blamage." Tatsächlich kann sich die Bestzeit des 86-Jährigen auf zehn Kilometern sehen lassen, denn sie liegt bei 34 Minuten und 16 Sekunden, auch wenn das einige Jahre her ist. In seiner Altersklasse war Flach sogar Vizeweltmeister im Halbmarathon. "Das war noch vor der Wende, im Jahr 1984," erinnert er sich zurück.

Fit wie ein Turnschuh im hohen Alter: Kalli Flach (M.)

nach dem Sport-Event in Cala Rajada am 13. April mit einer Freundin (l.), mit

der er seit 30 Jahren trainiert. (Foto: privat)

Aus seinem bunten Sportler-Leben weiß Flach so manche Anekdote zu erzählen und auf den Fotos, die er in seinem Smartphone abgespeichert hat, sind Bilder seines Domizils in Hessen zu sehen, in denen sich die Pokale stapeln und die gewonnen Medaillen an den Möbeln baumeln. "Eigentlich habe ich viel zu spät mit dem Laufen angefangen, da war ich schon über 30", so Flach. In den 50-er Jahren machte er als junger Mann eine Ausbildung zum Gießereimechaniker, war jedoch zu dem Zeitpunkt noch ein Sportmuffel. "Ich habe mit dem Laufen angefangen, da ich gesundheitliche Probleme hatte und unter Angina pecotoris litt. Aus diesem Training ist dann meine große Leidenschaft geworden.” Und sei er, wie Flach berichtet, so gut wie niemals wieder krank gewesen. "Ich bin immer gesund und hatte noch niemals eine Erkältung."

Nach Mallorca kam der Sportfanatiker per Zufall vor über 35 Jahren durch eine Vorbereitung auf einen Triathlon. Erst kurz zuvor hatte der Rodenbacher seinen ersten Triathlon 1984 in Kehl bewältigt, bei dem es 1400 Meter zu schwimmen galt und 100 Kilometer auf dem Fahrrad sowie 29 Kilometer Straßenlauf zu meistern waren. "Die Insel hat mich seitdem nicht mehr losgelassen", so Flach, der jedes Jahr auch an zahlreichen Wettkämpfen auf Mallorca teilnimmt.

Eigenen Angaben zufolge liegt Flachs größte Stärke in der Lauf-Disziplin. Denn hierin kann er manchmal verlorene Wettkampfzeit wieder gutmachen, die ihm zuvor in seiner schwächsten Kategorie, dem Schwimmen, verloren gegangen war. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters erregt Flach, wie er MM gegenüber erklärt, manchmal auch Aufsehen bei den Zuschauern am Rand der Wettkampfstrecke. Gelegentlich kommt es auch vor, dass er mit Freunden und Gleichgesinnten, die ungefähr in seinem Alter oder lediglich ein bis zwei Jahre jünger sind, an den Start geht.

In einer Mappe in seinem Apartment in Cala Rajada archiviert der ambitionierte Sportler akribisch jede Anmeldung zu den Wettkämpfen. Regelmäßig checkt er die Anmeldefristen für die kommenden Läufe auf Mallorca am Laptop und bewahrt zudem auch einen Laufchip auf, den er bei den Wettbewerben am Fußgelenk trägt. "Oftmals wundern sich die Veranstalter über die ungewöhnliche Nummer des Transponders. Das kommt daher, da es sich um einen der ersten handelt, die überhaupt vergeben wurden."