Bei dem 34. Halbmarathon in Cala Ratjada am Samstag, 13. April, trauten viele Zuschauer am Straßenrand wohl ihren Augen nicht. Denn bei der 10-Kilometer-Distanz des Ausdauer-Laufes war der in Sportlerkreisen wie ein bunter Hund bekannte 86-jährige Kalli Flach zugegen.

Der 1938 geborene Hesse ist in über 30 aktiven Laufjahren schon bei über 60 Marathons dabeigewesen und hat sogar mehrfach den berüchtigten Triathlon Ironman absolviert, wo er in seiner Altersklasse drei Siege für sich erringen konnte. In einem Interview mit dem Hanauer Anzeiger sagte der Senior: "Sport ist für mich eine Art Gesundheitselexier, ich laufe also auch für meine Gesundheit und nicht nur, weil ich süchtig danach bin. Ich mache grundsätzlich jeden Tag etwas, und zwar seit 1971, es sei denn, es kommt etwas dazwischen. Einmal hatte ich zum Beispiel einen Ermüdungsbruch im Bein. Aber man muss aktiv bleiben." Den Sieg konnte bei dem beliebten 10-Kilometerlauf an der Küste von Capdepera konnte in diesem Jahr übrigens ein Deutscher für sich verbuchen - Alexander Noah Schill, Baujahr 1996.