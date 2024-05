Vor über 20 Jahren wurde das damals 18-jährige deutsch-iranische Model Janina Youssefian durch eine Liasion mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen plötzlich über Nacht als das "Teppichluder" bekannt und erlangte ungewollt Berühmtheit. Heute ist die 41-Jährige erfolgreiche Business-Frau, entwirft Dessous und Bikinis, die sie über ihren Online-Shop vertreibt und hat gleich drei Wohnsitze: In Hamburg, auf Mallorca und in Schweden. In dem nordischen Land besitzt Youssefian bei Göteborg ein Häuschen in der Natur, das sie zwischenzeitlich im Sommer untervermietet.

Beim MM-Besuch Ende April in ihrem schlicht in Weiß gehaltenen Apartment im Strandviertel Sant Agustí im Westen Palmas sagte die brünette Schönheit, die durch ihre Teilnahme an verschiedenen Fernseh-Formaten wie "Promi Shopping Queen", "Goodbye Deutschland" und "Adam sucht Eva" auch TV-Reality-Star ist: "Heute regnet es leider auf Mallorca, was ungewöhnlich ist. In Schweden ist es momentan jedoch noch viel kälter."

Ihre Wohnung im Strandviertel Sant Agustí bei Palma kennzeichnet sich durch weiße Farben und Schlichtheit. (Foto: PL)

Von ihren beiden Lieblingswohnorten, in Skandinavien und auf der mediterranen Balearen-Insel, schwärmt die 1,78 große Lady in den höchsten Tönen: "Im Winter ist es in Schweden natürlich sehr kalt, doch mit dem vielen Schnee wird die Landschaft dort zu einem Winter-Wonderland. Mallorca kenne ich schon, seitdem ich ein Teenager bin. Mich faszinieren hier vor allem die Natur und die vielen Freizeitmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben, wie Wandern in den Bergen und die Wassersportarten."

Derzeit plant die Schönheit mit persischen Wurzeln und den rehbraunen Augen, die einer Geschichte aus Tausendundeiner Nacht entsprungen sein könnte, einen Tauchlehrgang zu belegen und sogar einen Bootsführerschein zu erwerben, wie sie sagt: "Ich bin häufiger mit Freunden, die ein Boot besitzen, raus aufs Meer gefahren. Für ganz kurze Zeit durfte ich dabei auch mal das Steuer in die Hand nehmen – ein faszinierendes Gefühl." 2023 war Youssefian aufgrund ihrer Nautikleidenschaft zu Besuch auf der Palma International Boat Show, in diesem Jahr hat sie es aus zeitlichen Gründen leider nicht geschafft.

Auf der Insel haben es ihr vor allem die Sommermonate angetan: "Ich liebe es, wenn es so heiß ist. Dann laufe ich den Hügel von meiner Wohnung runter und bin direkt am Strand von Cala Major. Dort, beim Hotel Nixe Palace, ist auch mein Lieblingsrestaurant." Erst vor wenigen Tagen hatte die langbeinige Frau ein aufwendiges Foto-Shooting. "Die Bilder, in denen ich meine Bademode zeige, sind für meine eigene Homepage. Ich stelle mich für die Kollektion oftmals selbst vor die Kamera. Schließlich bin ich ja auch Model," erklärt die ausbildete Kosmetikerin. Die Kleidung, die sie herstellt – darunter Unterwäsche, Bikinis und Strumpfhosen – ist exklusiv und wird nur in geringer Stückzahl produziert. „Ich versuche die Stücke so zu entwerfen, dass ein Mädchen, selbst wenn es eine unvorteilhafte Figur hat, beim Tragen meines Höschens sexy aussieht und sich darin wohlfühlt."

Das deutsch-iranische Model kreiert hochwertige Dessous, das es über seinen Online-Shop vertreibt. (Foto: privat)

Über ihre frühere Affäre mit Bohlen sagt das Mannequin: "Ich war sehr jung und das war alles für mich zu viel. Ich wollte gar nicht fame werden. Und damit, plötzlich im Rampenlicht zu stehen, bin ich nicht klargekommen und musste deswegen die Schule abbrechen." Youssefian posierte im Laufe ihrer Karriere zweimal nackt für den Playboy, und zwar im Jahr 2001 und ein weiteres Mal 2011. MM sagte sie: "Beim ersten Shooting war ich noch sehr jung und musste erst meine Mutter fragen, ob sie damit einverstanden ist. Intime Stellen meines Körpers habe ich dabei nicht gezeigt." Beim zweiten Shooting, zehn Jahre später, war das Model eigenen Angaben nach wesentlich entspannter und versierter vor der Kamera. Youssefian ist mit acht Jahren mit ihren Eltern aus Teheran zunächst nach Frankreich immigriert, später wohnte die Familie in Niedersachsen und Hamburg. "Meine ältere Schwester wohnt immer noch im Iran, derzeit mache ich mir wegen der politischen Situation Sorgen um sie."