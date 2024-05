Bei dem diesjährigen Majorca Beach Rugby, das am Samstag und Sonntag (04. und 5. Mai) bereits zum 15. Mal in Calvià ausgetragen wird, ist auch ein Team aus der Bundesrepublik, die Bremen Barbarians RFC, mit am Start. Matthias Hill, ein Spieler aus Mannschaft aus der norddeutschen Hansestadt, sagte MM am Telefon: "Es sind insgesamt 1000 Sportler zu dem Wettbewerb angereist und es herrscht eine grandiose, ja, beinah familiäre Stimmung. Die Atmosphäre hier in dem Partyort ist vorsommerlich friedlich und es ist ziemlich leer, man spürt in Magaluf keinerlei Aggressionen."

Bei dem Rugby-Event steht nicht nur das Gewinnen im Vordergrund, vielmehr geht es darum, in einer familiären Atmosphäre Spaß zu haben. (Foto: J. Lladó) Die Bremen Barbarians RFC sind, wie Hill ferner erklärte, eine aus ganz Deutschland zusammengewürfelte Mannschaft, die sich ein- bis zweimal im Jahr zum Trainieren trifft. Auf die Insel sind in diesem Jahr 25 Spieler aus Heidelberg, Hannover, Bremen, Frankfurt und Bremen angereist. "Es findet momentan hier vor Ort eines für mich der besten Strand-Turniere der vergangenen Jahre statt", so Hill. Die Bremen Barbarians RFC haben es bei dem Wettbewerb um den ovalen Ball, sogar in das Finale geschafft, das am Sonntag um 18 Uhr ausgetragen wird. Der Bremer Player erklärte ferner: "Wir müssen uns gegen ausgezeichnete Teams aus Frankreich und London behaupten. Doch geht es uns nicht nur ums Gewinnen, sondern vielmehr um das Dabeisein bei diesem tollen Sport-Happening."