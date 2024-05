Die Kinder am Strand und unter Palmen auf Mallorca großzuziehen, ist für viele Eltern sicher eine schöne Vorstellung. Das Gute an der Lieblingsinsel der Deutschen ist, dass man hier – wenn man es möchte und vor allem anfänglich noch Sprachbarrieren hat – eine gute Infrastruktur in deutscher Sprache vorfindet. Wer will, schickt seine Kinder auf eine deutsche Schule und bringt sie zu einem ebensolchen Kinderarzt.

Doch ein Angebot ist auf der Insel knapp bis gar nicht vorhanden: Erste-Hilfe-Kurse auf Deutsch. Zwar gibt es sie auf Spanisch, Katalanisch und selten auch auf Englisch. Geht es allerdings um lebenswichtige Fragen, will man diese vielleicht doch lieber in der Muttersprache beantwortet haben. Demnächst werden zwei Kurse dieser Art auf die Beine gestellt, und der Anbieter Helplus will dies auch künftig tun: „Wir planen langfristig im Abstand von zwei bis drei Monaten, Elternkurse auf der Insel anzubieten”, so Fabian Frank von Helplus, einer 2022 in Wittenberg gegründeten Erste-Hilfe-Schule.

Dass die Nachfrage nach deutschsprachigen Erste-Hilfe-Kurse für Eltern auf Mallorca vorhanden ist, haben die Verantwortlichen mit einer „umfassenden Marktanalyse” eruiert: „Insbesondere in deutschsprachigen Whatsapp-Gruppen auf der Insel erkennen wir einen hohen Bedarf an fundierter Aufklärung und vor allem Sicherheit im Umgang bei Kindernotfällen”, erklärt Fabian Frank von Helplus. „Der Markt in Deutschland und auf Mallorca unterscheidet sich kaum, da die potenziellen Zielgruppen ähnlich sind.”

Diese sind eben nicht nur Eltern, sondern alle Personen, die regelmäßig mit Kindern zu tun haben – auch Großeltern und Nannys, betont der Anbieter. In den beiden Kursen sollen lebenswichtige Fragen beantwortet werden: „Was ist zu tun, wenn ein Kind nicht mehr atmet?” oder „Wann sollte man den Notruf absetzen, wenn man alleine ist?”, auch wie man richtig mit Verschlucken, Verbrühungen und Fieberkrämpfen umgeht, wird Thema sein. Die Teilnehmer bekommen vermittelt, welche Notfallnummern im Ernstfall auf Mallorca angewählt werden können.

Mit dabei ist auch Dr. Sandra Normann vom Deutschen Facharzt Zentrum. Seit rund einem Jahr ist sie als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Peguera und Palmanova tätig. „Mir ist das Thema Erste Hilfe für Babys und Kleinkinder auch schon lange ein Anliegen”, erwähnt sie. Umso passender war es, als sie per Zufall einen Flyer der Firma Helplus auf dem Weihnachtsmarkt im Pueblo Español in Palma de Mallorca entdeckte und Kontakt mit der Gründerin Theresa Martin aufnahm.

Seit rund einem Jahr verstärkt Dr. Sandra Normann das Team des DFZ im Südwesten der Insel. Foto: my

Schnell wurde man sich einig und gestaltete die Kurse gemeinsam. Aus der Sicht der Kinderärztin benötigen auf Mallorca vor allem Menschen, die zum ersten Mal Eltern werden, Unterstützung beim Thema Erstversorger sein. „Es geht aber nicht nur darum, was man machen kann, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Sondern auch um die Frage: Wie können wir das verhindern”, erklärt Normann den Themenbereich „präventive Maßnahmen”. Auch die Verantwortlichen von Helplus betonen: „In den letzten drei Monaten haben wir gemeinsam ein Konzept erarbeitet, um unsere zertifizierten Eltern-Kurse auch in den Räumlichkeiten der DFZ anzubieten.”

Die deutschsprachigen Erste-Hilfe-Kurse finden am Samstag, 11. Mai, im Deutschen Facharzt Zentrum (DFZ) in Peguera sowie am 15. Juni im DFZ Palmanova statt, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Sie bestehen aus einem theoretischen und praktischen Teil. Alle Teilnehmer erhalten nach dem Kurs ein Zertifikat. Der Einzeltarif beträgt 54,90 Euro, der Paartarif 89,90 Euro. Anmeldungen unter www.helplus.de.