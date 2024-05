Der eng mit Mallorca verbundene 72-jährige Schauspieler Heinz Hoenig hat nach Tagen im Koma die Augen geöffnet und ist wieder ansprechbar. Seine 33 Jahre jüngere Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig sagte gegenüber der Bild-Zeitung: "Wenn ein Mensch mehrere Tage im künstlichen Koma liegt, braucht es eine Weile, bis die schwere Narkose nachlässt. Es dauert deshalb, bis Heinz bei vollem Bewusstsein ist." Ferner sagte sie dem Blatt: "Er nickt und hat die Augen auf. Ich habe zu ihm gesagt: 'Es tut mir leid, Heinz, dass ich so furchtbar aussehe.'" Nur wenige Sekunden später habe er mit seiner Liebsten gesprochen, wie Kärsten-Hoenig erklärte: "Da hat er gelacht und mich angestrahlt und langsam gesagt: 'Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt."

Annika Kärsten-Hoenig wohnt mit dem Schauspieler in Blankenburg im Harz, Ende 2020 bekam das Paar den gemeinsamen Sohn Juliano, 2022 folgte Sohn Jianni. Kärsten-Hoenig, die selbst ausgebildete Krankenschwester ist, führte in der RTL-Sendung "Exclusiv Weekend" die gesundheitlich dramatische Situation ihres Mannes detailliert aus: "Die bakterielle Infektion hat ein Loch in seiner Speiseröhre hervorgerufen. Wenn mein Mann operiert werden kann, dann muss die Speiseröhre nach außen verlegt werden. Das heißt, wenn er die Operation überlebt, kann er mindestens neun Monate nichts essen und nichts trinken. Er muss dann künstlich ernährt werden."

Hoenig erhält auch von seinem Freundes- und Bekanntenkreis moralische und finanzielle Unterstützung. Der auf Mallorca wohnhafte Leinwanddarsteller Martin Semmelrogge, der 1981 mit Hoenig bei den Dreharbeiten von "Das Boot" vor der Kamera stand, sagte MM: "Das Leben kann manchmal auch hart sein und ist leider auch endlich. Manchmal kann jedoch so ein gesundheitliches Knock-out auch Erlösung bedeuten. Es scheint momentan nicht gut zu stehen um Hoenig. Das Wichtigste im Leben ist eben, wie man an dem Beispiel sieht, doch die Gesundheit."

Dem fügte Semmelrogge, der gerade am Set der Produktions- und Dreharbeiten zum Streifen "Make me Feel" von Timur Örge steht, hinzu: "Die Situation mit Heinz tut mir unendlich leid. Wir müssen ihm dringend helfen." Doch einige Dinge bei der Situation Hoenigs würden Semmelrogge nicht ganz transparent erscheinen, wie er MM erklärte: "Ich verstehe nicht, wie Hoenig nicht versichert sein kann. Über die Rentenkasse müsste er automatisch im Gesundheitssystem sein. Das mit dem Spendenaufruf finde ich klasse, auch dass sich Til Schweiger mit einer so großzügigen Summe daran beteiligt."

Der Schlagerproduzent Ralph Siegel, in dessen Musical Hoenig demnächst auf der Bühne stehen sollte, ist eng mit dem Schauspieler befreundet. Über seine Homepage und eine Crowdfunding-Plattform startete er mit der Unterstützung von Annika Kärsten-Hoenig eine Spendenaktion für den schwerkranken Künstler, der derzeit in einem Berliner Krankenhaus auf die Operation wartet. Derzeit wurden bereits 110.000 Euro für den lebensnotwendigen Eingriff Hoenigs gesammelt, das Ziel ist es jedoch, 150.000 Euro zusammenzubekommen. Hintergrund ist, dass Heinz Hoenig aufgrund einer finanziellen Schieflage in den vergangenen Jahren nicht mehr krankenversichert ist. Alleine die dringend notwendige Herz-OP würde 90.000 Euro kosten.