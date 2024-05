Erst vor kurzem haben Peer und Janni Kusmagk Mallorca den Rücken zugekehrt. Rund zwei Jahre hatte das Paar gemeinsam mit seinen drei Kindern auf der Insel gelebt. Im Februar dieses Jahres hatte es dann bekannt gegeben, sich ein neues Zuhause suchen zu wollen. Jetzt lebt die Familie in Dänemark. Doch ganz so einfach gestaltet sich das Leben im hohen Norden wohl doch nicht.

Janni Kusmagk, Profisurferin und Influencerin, hat sich jetzt bei Instagram an ihre Follower gewandt und um Unterstützung gebeten. Am Mittwoch meldete sich zu Wort und machte bekannt, dass sie auf der Suche nach einer Nanny oder einem Au-pair sei. Die Mutter von drei kleinen Kindern brauche nicht nur Hilfe mit den Kleinen, sondern auch bei der Unterhaltung des Hofes, auf dem sie jetzt lebt.

Bei der Suche nach einer geeigneten Person sollen übernatürliche Kräfte helfen, so Janni Kusmagk in ihrer Instagram-Story. "Meine Freundin nennt das 'eine Bestellung an das Universum'", sagte die 33-Jährige. Dabei stelle sie sich "gestandene Charaktere, die Lust auf Land, Tiere und Kinder haben", vor. "Kann theoretisch auch eine Oma mit Hund oder Katze sein, oder eine Alleinerziehende mit Kind", ergänzt die Influencerin.

Bei der Suche nach einer Nanny oder einem Au-pair bittet Janni Kusmagk ihre Follower bei Instagram um Hilfe. Foto: Screenshot Instagram @thehappytribe

Nachdem die Kusmagks nach Mallorca ausgewandert waren, erlebten sie laut eigener Aussage viele Schwierigkeiten. Sie zogen mehrmals auf der Insel um und hatten in ihren Häusern und Wohnungen mit Stromausfällen, Schimmel und Kälte zu tun.

Janni Kusmagks begründete den Wegzug von der Insel im Frühjahr auf Instagram unter anderem mit folgenden Worten: "Ich bin auf Sylt geboren und habe einige Jahre in Irland gewohnt. Ich finde die Kälte zum Teil viel beruhigender und tiefgründiger, als wenn es nur warm ist." Und dann legte die 33-Jährige nach, indem sie schrieb: "Auf Mallorca gab es diesen Winter kaum Regen, der Fluss, in dem wir so gerne gespielt haben, fließt nicht und ist so dreckig …"