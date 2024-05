Am Mittwochabend wurde am Paseo Maritimo in Palma de Mallorca, der stellenweise noch eine Baustelle ist, der rote Teppich ausgerollt. Denn das glamouröse Show-Restaurant Lio Mallorca feierte sein Saison-Opening 2024, und sogar einige deutsche Promis durften dabei nicht fehlen.

Der edle Show-Restaurant, das sich ab Mitternacht in einen noblen Nachtclub verwandelt, ist nun über den Paseo Marítimo zu erreichen, wo man dann über den Fahrstuhl in das Innere des Gourmet-Tempels gelangt. (Foto: Star Press)

So konnte man unter den elegant gekleideten Gästen – die Herren meistens mit Jackett und die Damen im Abendkleid – etwa Schauspielerin Claudelle Deckert mit ihrem Gatten, dem schwedischen PR-Manager Peter Olsson, den kubanisch-deutschen Schlagersänger Roberto Blanco und seine Ehefrau Luzandra Strassburg sowie die TV-Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrem Mann, Frank Spothelfer, sichten. Auch der neue Chef der Lio’s Group, der Unternehmer Julio Bruno, sowie Julia Birzele, Brand Expansion Director der Lío Group, waren höchstpersönlich vor Ort.

Deutscher Promi-Auflauf bei dem Glamour-Event auf der Insel: Peter Olsson, Claudelle Deckert, Luzandra Strassburg, Roberto Blanco, Birgit Schrowange und Frank Spothelfer (v.l.n.r.). (Foto: Star Press)

Neu in 2024 ist, dass der Haupteingang des Nobel-Restaurants nun eben über Palmas Meerespromenade zu erreichen ist, anstatt wie in der Saison 2023 über die Plaza Gomila im Trend-Viertel El Terreno. Hier fährt nun wie früher zu den Zeiten, als in den Räumlichkeiten des Edel-Restaurants noch die Disothek Tito’s untergebracht war, rund 30 Sekunden mit einem gläsernen Fahrstuhl in die Höhe, bis man einen atemberaubenden Blick über den Yachthafen hat, bevor es auch schon Augenblicke später in das Innere des Party-Tempels geht.

Julio Bruno, neuer Chef der Lio’s Group, und Julia Birzele, Brand Expansion Director des Unternehmens, waren vor Ort. (Foto: Star Press)

Für die kulinarischen Delikatessen, zu denen unter anderem neben Tapas, Mozzarella-Käse, Rib-Eye-Steak und Kabeljau auch Mousse au chocolat gehörte, sorgte der mallorquinische Chefkoch und Michelin-Stern-Träger Andreu Genestra. Dazu wurden auf Wunsch edle Tropfen, Rotwein, Cava oder hauseigene, schmackhafte Cocktails wie der "Watch me Burn" präsentiert.

Wie die Schauspielerin Claudelle Deckert MM verriet, war es für sie selbst überraschend, dass die Tänzer sie zu einem Teil der Show machten. (Foto: Star Press)

Für den höchsten optischen Genuss aber sorgten die zahlreichen Tänzer, die mit einer spektakulären und "sinnlich-pikanten" Kabarett-Show aufwarteten. Neben Flamenco-Tänzern in feurigen Kostümen, einer Ken- und Barbie-Show, südamerikanischen Tanz-Einlagen, einem polarisierenden Live-Act, der an Szenen aus dem polnischen Erotikfilm "365 Days" erinnerte, heizten die Show-Girls und Show-Men auch einigen Gästen aus dem Publikum ein. So durften sich etwa die deutschen Promi-Damen Birgit Schrowange und Claudelle Deckert auf die Bühne begeben, die von den Künstlerinnen und Künstlern sinnlich, stilvoll und genüsslich für Minuten umtanzt und umgarnt und so zum Teil der Show wurden.