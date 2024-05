Die populäre Veranstaltung über Ökologie, die "Energy Challenge", hat am vergangenen Mittwoch nun auch der Gemeinde Sa Pobla im Norden von Mallorca einen Besuch abgestattet. Drei Schulen mit insgesamt mehr als 100 Schülern nahmen an der Aktion voller Spaß und Nachhaltigkeit teil. Schauplatz des Events war das Herz der Stadt, die Plaça Major. Neben den sechs bewährten, statischen, energieerzeugenden Fahrrädern gab es wie immer auch den Workshop vom Experten für Elektromobilität, Joan Arrom, in Form eines pädagogischen Vortrags.

Der Bürgermeister der Stadt, Biel Ferragut, war ebenfalls auf dem Platz und bewertete "die Aktivität, an der wir uns alle beteiligen müssen, sehr positiv". Auch zahlreiche Stadträte waren anwesend, darunter die für Bildung zuständige Xesca Mir. Sie sagte, dass es sich bei der Energy Challenge um eine Aktivität handele, die den Kindern ermöglicht, die Themen rund um erneuerbare Energien live und mit einer vollständigen Erklärung zu erleben. Wieder einmal haben TBC Soluciones Tecnológicas und das Ministerium für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie der balearischen Landesregierung mitgewirkt, um die Veranstaltung zu ermöglichen.