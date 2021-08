Finanzinvestor übernimmt Mehrheit bei deutscher Immobilienfirma Engel & Völkers

Neue Besitzverhältnisse beim Immobilienunternehmen Engel & Völkers: Der internationale Finanzinvestor Permira kauft etwa 60 Prozent der Anteile, knapp 40 Prozent verbleiben im Besitz der bisherigen Eigentümer, darunter die Familie Völkers. Der Deal soll bis Jahresende abgeschlossen sein, heißt es in einer Pressemitteilung von Engel & Völkers. Welches Volumen die Transaktion hat, wurde nicht kommuniziert.



„Der Vorstand von Engel & Völkers wird als Geschäftsführung in seiner Zusammenstellung bestehen bleiben”, heißt es in der Mitteilung. Sven Odia bleibt CEO und Christian Völkers wird Vorsitzender des Beirats. „Seit mehr als 40 Jahren ist es meine oberste Priorität, unsere Marke zu stärken und Innovationen in der Immobilienvermittlung voranzutreiben. Gemeinsam mit Permira können wir Engel & Völkers’ Position als Pionier der Branche weiter stärken und das Unternehmen zugleich als digitalen Vorreiter etablieren”, lässt sich Völkers zitieren.

Der Immobilienunternehmer ist Mallorca seit Jahren eng verbunden, gemeinsam mit seiner Frau Ninon verbringt er regelmäßig Zeit auf seiner Finca in der Nähe von Port des Canonge im Tramuntana-Gebirge. Das Unternehmen hat auf der Insel 19 Immobilienshops. Weltweit arbeiten an 900 Standorten in 30 Ländern rund 11.500 Immobilienberater.