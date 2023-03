Mallorcas Immobilienmarkt treibt immer seltsamere Blüten. Denn nicht nur die Preise für Wohnungen und Häuser gehen derzeit durch die Decke. Auch für Parkplätze in Palmas Innenstadt werden mittlerweile Preise aufgerufen, für die man auf dem spanischen Festland bereits Einfamilienhäuser bekommt.

Einem Bericht der spanischen MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ zufolge, die mehrere Anzeigen auf dem Immobilienvermittlungsportal „idealista.com“ auswertete, liegen die Durchschnittspreise für einen Parkplatz in Palmas Zentrum bei rund 60.000 Euro. Doch es geht auch höher. So wurde ein Stellplatz im Parkhaus unterhalb der Plaça Major für 85.000 Euro angeboten, das sind 5666 Euro pro Quadratmeter. Für diese Summe kann man nach Recherchen von Ultima Hora Eigentümer einer Wohnimmobilie auf dem spanischen Festland werden.

So gibt es für 85.000 Euro beispielsweise eine bezugsfertige 90 Quadratmeter große Wohnung in unmittelbarer Nähe der Kathedrale von León. Und für nur 5000 Euro mehr gibt es auf „Idealista“ ein 260 Quadratmeter großes Haus in Cudillero (Asturien) zu kaufen, einschließlich eines Getreidespeichers und eines 400 Quadratmeter großen Obstgartens. Oder eine, wenn auch renovierungsbedürftige Villa in Granda- In der Stadt Badajoz hingegen kann man für 85.000 Euro ebenfalls eine 147 Quadratmeter große Villa mit vier Schlafzimmern, zwei Wohnzimmern, Abstellraum und Garage kaufen.



Der Präsident des Verbands der Immobilienmakler der Balearen, José Miguel Artieda, bestätigt die stratosphärischen Preise, die mittlerweile für Stellplätze in Palmas Parkhäusern aufgerufen werden. „Selbst in den Randvierteln der Avenidas gibt es kaum noch Parkplätze unter 50.000 Euro. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen“, so Artieda.