Stehen wir am Anfang des Endes der Immobilienblase, in der sich die Balearen in den letzten Jahren befunden haben? Darauf deuten möglicherweise die von der Notarkammer der Balearen gesammelten statistischen Daten aus dem vergangenen Jahr hin. Demnach sind die Preise zum ersten Mal seit zehn Jahren gesunken. Es handelt sich zwar um einen leichten Rückgang von nur 0,4 Prozent, aber der Rückgang unterscheidet sich sehr deutlich von den Vorjahren.

Im Jahr 2019 stiegen die Hauspreise um 9 Prozentpunkte, ein Jahr später, im Jahr 2020, um weitere 6,6; 2021 betrug der Anstieg 14,2 Prozentpunkte und ein Jahr später 7,1 Prozentpunkte. Will heißen; In nur vier Jahren stiegen die Preise für Wohnraum um 37 Prozentpunkte. Im letzten Jahr sind sie um 0,4 Prozentpunkte gesunken, was unbedeutend ist, aber auffällt, weil es den Trend all dieser Jahre bricht.

Dies sind die Daten, die von der Notarkammer vorgelegt wurden, also offizielle Daten und keine bloßen Berechnungen oder Schätzungen von Immobilienportalen. Der Rückgang um 0,4 Prozentpunkte bedeutet, dass die Balearen nicht mehr auf Platz eins der Rangliste der teuersten Regionen zu finden sind. sondern diesen Rang an Madrid abtreten.

Trotz dieser Entwicklung liegen die Immobilienpreise auf den Balearen immer noch auf einem sehr hohen Niveau. So beläuft sich der durchschnittliche Verkaufspreis bei 3186 Euro pro Quadratmeter. Das ist fast doppelt so viel wie der spanische Durchschnitt, der bei 1640 Euro liegt, und liegt Lichtjahre vor einigen autonomen Gemeinschaften, in denen der Preis im Vergleich zum Verkaufswert auf den Inseln ein Schnäppchen ist. In der Extremadura zum Beispiel liegt der Durchschnittspreis bei 616 Euro pro Quadratmeter und in Kastilien-La Mancha bei 751 Euro. Auf den Kanarischen Inseln ist der Preis weniger als halb so hoch wie auf den Balearen (1356 Euro) und in der Valencianischen Gemeinschaft (1349 Euro).