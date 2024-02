Im vergangenen Jahr haben Ausländer 31 Prozent der auf Mallorca und den Nachbarinseln angebotenen Immobilien gekauft. Das ist eine mehr oder weniger stabile Zahl im Vergleich zu den Verkäufen anderer Jahre, die sich seit mindestens einem Jahrzehnt um die 30 Prozent herum bewegt haben. Der Erwerb von Wohnungen durch Ausländer war im Laufe des Jahres zwar unter die 30-Prozent-Marke gefallen, im vierten Quartal kam es zu einer Wiederbelebung der Verkäufe. Die Daten bestätigen, worauf die balearische Notarkammer bereits am Vortag hingewiesen hatten: Die Wohnungspreise stabilisieren sich und steigen nicht mehr im zweistelligen Bereich, wie es in den letzten fünf Jahren der Fall war.

Im Vergleich zum restlichen Spanien weiterhin hoch ist die durchschnittliche Hypothekenschuld, die mit 218.067 Euro landesweit auf dem ersten Platz rangiert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Banken nur 80 Prozent des Gesamtdarlehens gewähren, sodass der wirkliche Preis der Wohnungen höher liegt. Die durchschnittliche Hypothek in Spanien betrug im vergangenen Jahr 143.706 Euro und war damit weit entfernt von den Hypotheken, die auf den Inseln abgeschlossen wurden. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Betrag, den die Bürger jeden Monat an die Bank für das Hypothekendarlehen zahlen. Der monatliche Durchschnitt auf den Balearen liegt bei 1144 Euro. In Spanien liegt der monatliche Durchschnitt bei 733,5 Euro, aber in Regionen wie Extremadura sind es lediglich 424 Euro und in Murcia 457,6 Euro.

All diese hohen Zahlen verbergen jedoch, dass die Balearen nicht mehr die autonome Gemeinschaft mit dem teuersten Quadratmeter Wohnraum in Spanien sind, eine Position, die sie jahrelang innehatten. Diese Einzigartigkeit teilt sie sich nun mit der Gemeinde Madrid. In beiden Gebieten lag der Durchschnittspreis pro Quadratmeter bei 3.267 Euro. Die Standesbeamten weisen auf einen leichten Preisanstieg hin, aber die Notare haben letzte Woche darauf hingewiesen, dass die Immobilienpreise im letzten Jahr um 0,4 Prozent gesunken sind.

Stabile Preise laut den Immobilienverbänden

Der Immobilienverband der Balearen bestätigt, dass sich die Immobilienpreise stabilisieren, "ein Zeichen dafür, dass der Markt ein Level erreicht". Nach Meinung des Verbandes hängt diese Entwicklung mit Anstieg des Euribor zusammen, der es schwierig gemacht hat, Käufer zu finden, was zu einem leichten Rückgang der Preise geführt hat.