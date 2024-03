Das bekannte irische Lokal Hogan's im Carrer Monseñor Palmer in Palma de Mallorca bleibt dem Uferboulevard Paseo Marítimo treu, der derzeit komplett renoviert wird. Die Inhaber des emblematischen Lokals, die Brüder Danny und Sean Hogan, bekräftigten ihr Engagement für einen Gastbetrieb, der im Jahr 2026 immerhin 30 Jahre alt sein wird. Zur Zeit der Pandemie hatten die Iren, wie alle Hotel- und Gaststättenbetriebe, ernsthafte Schwierigkeiten und überlegten, das Restaurant zu verkaufen. Davon nahm man aber Abstand, da sich der Betrieb nach Corona schnell wieder erholte.

Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hatte vor kurzem ursprünglich gemeldet, dass die deutsche Immobilienfirma Engel & Völkers den Pub für vier Millionen Euro verkaufen wolle. Eine entsprechende Verkaufsanzeige sei jedoch durch einen Fehler veröffentlicht worden, sagte der bei dem Unternehmen tätige Manager Hans Lenz gegenüber MM.

Das Sanierungsprojekt des Paseo Marítimo gibt dem Hotel- und Gaststättengewerbe in der Gegend Auftrieb und zieht neue Investitionen an. Aus dem Umfeld vom Hogan's heißt es, dass man wenige Monate vor dem Ende der Arbeiten die Absicht habe, am selben Ort zu bleiben und das Personal zu halten.

"Glücklicherweise und nach Überwindung der schweren Wirtschaftskrise, die beinahe zur Schließung dieses und anderer Pubs in Palma geführt hätte, befindet sich Hogan's Pub derzeit in hervorragender geschäftlicher Verfassung und ist weiterhin ein Bezugspunkt für das Nachtleben in unserer Stadt", so das Unternehmen. Jetzt bereitet sich Hogan's auf die neue Touristensaison vor, um weiterhin Pints Guinness, Hamburger und Live-Musik in Meeresnähe anzubieten.