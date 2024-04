In einem ambitionierten Schritt zur Erhaltung der natürlichen Schönheit der Serra de Tramuntana auf Mallorca hat die Gemeinde Estellencs beschlossen, das Mega-Landgut Son Fortuny zu erwerben und in einen großen öffentlichen Naturraum umzuwandeln. Mit einem Antrag auf Förderung aus den europäischen Fonds der Next Generation in Höhe von zehn Millionen Euro zielt die Initiative darauf ab, dieses emblematische Anwesen, das seit Jahren zum Verkauf steht, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Es handelt sich um ein Projekt von großer Bedeutung für Estellencs und die gesamte Serra de Tramuntana“, erklärte Bürgermeister Bernat Isern. „Mit dem Erwerb von Son Fortuny schaffen wir nicht nur einen einzigartigen Naturraum für alle, sondern sichern auch die Wasserressourcen der Gemeinde und bewahren ein Stück wertvolles Kulturerbe.“

Das mehr als 320 Hektar große Anwesen, das nahezu ein Viertel der gesamten Gemeindefläche ausmacht, umfasst ausgedehnte Wälder, Olivenhaine und historische Gebäude. Die Integration von Son Fortuny in das bestehende öffentliche Landschaftsnetzwerk würde eine territoriale Kontinuität von über 23 Kilometern in der Serra de Tramuntana schaffen, die für Wanderer, Naturliebhaber und Erholungssuchende von unschätzbarem Wert wäre. Isern betonte, dass die Gemeinde Estellencs sich der nachhaltigen Bewirtschaftung des Gutes verpflichtet hat. „Wir planen die Einrichtung einer Wanderhütte, eines ethnografischen Museums, eines Informationszentrums sowie eines Fremdenverkehrsbüros und einer Verkaufsstelle für lokale Produkte in den historischen Gebäuden“, erläuterte er. „Darüber hinaus möchten wir ein Modell der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung des Gebiets fördern, sowohl in Bezug auf die Viehzucht als auch auf die Olivenhaine." Die Sicherung der Wasserressourcen spielt für Estellencs ebenfalls eine entscheidende Rolle. „Die Quelle s'Ull de s'Aigo, die unsere Gemeinde versorgt, liegt auf dem Gebiet von Son Fortuny“, so Isern. „Mit dem Erwerb des Anwesens könnten wir einen weiteren Stausee bauen und sogar Wasser aus anderen Brunnen pumpen.“ Die Geschichte des Landguts Son Fortuny ist eng mit der Geschichte von Estellencs verbunden. Archäologische Funde in der Nähe der Gebäude deuten auf eine frühe menschliche Besiedlung in der Serra hin, die durch das neue Projekt aufgewertet werden könnte. Die Gebäude des ehemaligen Besitzes wurden ihrerseits bereits 1517 dokumentiert.