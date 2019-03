Auf Mallorca gedrehte Serie feiert Premiere auf Netflix

Im offiziellen Trailer der Comedy-Serie "Turn up Charlie" ist Mallorca als Filmkulisse zu sehen. Foto: Youtube Netflix

Die Netflix-Serie "Turn up Charlie", die 2018 über mehrere Monate auf Mallorca gedreht wurde, feiert am 15. März Premiere auf Netflix. Star der Produktion ist der britische Schauspieler Idris Elba, der 2012 für seine Rolle des Inspektors in der Mini-Serie "Luther" einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller gewonnen hat.

Elba selbst ist auch Produzent der Serie. Außerdem dabei ist die amerikanische Schauspielerin Piper Perabo, bekannt als Hauptdarstellerin aus dem 2000er-Musik-Film "Coyote Ugly".