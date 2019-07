Donizetti-Oper wird in der Drach-Höhle aufgeführt

Opernfreunde aufgepasst: Am kommenden Sonntagabend um 21 Uhr wird in der berühmten Drach-Höhle bei Porto Cristo die Oper "Don Pasquale" des Italieners Gaetano Donizetti gezeigt. Auch auf dem unterirdischen See wird es Szenen geben. Das Spektakel ist eingebettet in die Festivitäten zu Ehren der Mare de Déu (Mutter Gottes) in dem Ort im Osten von Mallorca.

Die Einnahmen gehen an die Nonnen von Sant Vicenç de Paúl, die eine Schule in Peru bauen wollen. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Angesichts der Tatsache, dass die Sitzgelegenheiten nicht so bequem wie in einem Theater sind, wird eine gekürzte Fassung der Oper gezeigt, für die Enric Lucena verantwortlich zeichnet. Die Höhle bietet für das Spektakel Platz für 700 Gäste.