Im TV: Bruce-Willis-Thriller aus Spanien

In der Nacht von Sonntag, 26., auf Montag, 27. April, zeigt RTL 2 einen in Spanien gedrehten Actionthriller: Ab 0.15 Uhr läuft „The Cold Light Of Day” mit Bruce Willis.

Will Shaw (Henry Cavill) reist nach Spanien, um gemeinsam mit seiner Familie einen Segeltörn zu unternehmen. Als er von einem Landausflug zurückkehrt, ist seine Familie verschwunden, alle Spuren weisen auf einen Kampf hin. Will wendet sich an die lokale Polizei, merkt aber schnell, dass diese offenbar in den Fall verwickelt ist.

Bevor sie auch Will in seine Gewalt bringen können, taucht plötzlich sein Vater Martin (Willis) auf und verhilft ihm zur Flucht. Will erfährt, dass Martin in Wahrheit verdeckt für die CIA arbeitet und die Entführer hinter einem Koffer her sind, der sich in seinem Besitz befand. Unerwartete Hilfe erhält er von Jean Carrack (Sigourney Weaver), eine Kollegin seines Vaters, die ihm bei der Befreiung seiner Familie helfen will. Doch kann Will ihr wirklich trauen?