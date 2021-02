Im TV: Mallorca-Film „Die Lebenslüge” mit Christine Neubauer

Der RBB hat den Mallorca-Film „Die Lebenslüge” mit Christine Neubauer und Bernhard Bettermann in den Hauptrollen im Angebot: Der Streifen aus dem Jahr 2009 läuft am Dienstag, 16. Februar, ab 14.30 Uhr sowie am Mittwoch, 17. Februar, ab 10.30 Uhr.

Schockiert reagiert Sophie Brückner (Neubauer) auf die Nachricht, dass ihr Mann Gabriel, der als Hotelmanager viel Zeit auf Mallorca verbrachte, mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und auf der Insel tödlich verunglückt ist. Zuvor hatte sie ein Leben in perfekter Idylle geführt.

Auf der Insel erfährt sie zu ihrer Überraschung, dass ihr Mann in Begleitung einer ihr unbekannten Frau namens Maren unterwegs war, die bei dem Unglück ebenfalls ihr Leben verlor.

Auch Michael Gernold (Bettermann), der aus München angereiste Ehemann der Toten, hat keine Erklärung für die Bekanntschaft seiner Frau, einer Stewardess, mit Sophies Mann – an eine Affäre wollen beide anfangs nicht wirklich glauben …