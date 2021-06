Konzert auf Mallorca: Nena macht ihr Versprechen wahr

Sie kommt später nach Mallorca, aber sie kommt. Eigentlich wollte Pop-Ikone Nena im vergangenen Jahr ein Picknickkonzert im Golf de Andratx in Camp de Mar geben. Doch da machte ihr Corona einen Strich durch die Rechnung und die Sängerin versprach: Das Konzert wird nachgeholt.

Am Samstag, 28. August, ist es nun soweit. Dann wird die deutsche Pop-Queen beim Garden Summer Picnic von Legends VIP auftreten, zwei Jahre nach ihrem Auftritt in Port Adriano. „Mallorca top, Auftritt top, Publikum top – das Konzert damals war eine super tolle Erfahrung für Nena, deshalb wollte sie gerne wieder auf die Insel kommen“, so Veranstalter Roland Michael.

In der Zwischenzeit hat Nena ihr neues Album „Licht“ herausgebracht, elf Songs, von denen sie und ihre Band sicherlich den einen oder anderen auf Mallorca präsentieren werden. Neben ihren Erfolgen wie „Nur geträumt“, „Irgendwie, Irgendwo Irgendwann“, „Wunder geschehn“. Auch ihr Welthit „99 Luftballons“ wird nicht fehlen: „Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben“, versicherte die Sängerin vor zwei Jahren im MM-Interview.

Nach Chris Norman (21. Juli) und Chris de Burgh (23. Juli) ist Nena die dritte Künstlerin, die beim Garden Summer Picnic in Camp de Mar auftreten wird.

Die Konzerte werden alle um 21 Uhr beginnen, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets für 90, 150 und 350 Euro sind ab diesem Donnerstag, 10. Juni, im Handel und können bei www.legendsvip.com erworben werden.

Für die Konzertbesucher liegen Picknick-Decken bereit, die sie behalten dürfen. Zusätzlich zu den Eintrittskarten können sie zudem Picknickkörbe mit Essen (Fisch, Fleisch oder vegetarisch) und Getränken buchen. (mb)