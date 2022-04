Latino-Superstar Marc Anthony spielt im Juni auf Mallorca

Der weltweit erfolgreiche US-Sänger und Komponist Marc Anthony soll im Rahmen des Konzertfestivals “Live Festival” am 27. Juni auf Mallorca auftreten. Das gaben die Festival-Veranstalter am Donnerstag (31.3.) bekannt. Der 53-jährige Amerikaner mit puerto-ricanischen Wurzeln wurde bisher dreimal mit dem Grammy Music Award als bester Latino-Popsänger in den USA ausgezeichnet.

Neben seinen zahlreichen Salsa-Alben wurde Anthony auch als Schauspieler in Hollywood-Filmen, unter anderem an der Seite von Angelina Jolie sowie einer früheren Ehe mit Latino-Superstar Jennifer Lopez bekannt.