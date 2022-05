"Art Loft" in Palma mit einem Event für alle Sinne eröffnet

Die neue Galerie "Art Loft" in Palma de Mallorca ist am Freitagabend feierlich eröffnet worden. Die Schau Symbi(art)sis bildet den Auftakt für die Ausstellungen, die von nun an in den neuen Räumlichkeiten der Gallery Red im Zentrum der Inselhauptstadt gezeigt werden sollen. Symbi(art)sis präsentiert Liebhabern moderner Kunst Werke des deutschen Fotografen Thomas Ruff, des bekannten Malers Gerhard Richter sowie aufstrebender Künstler wie der spanischen Malerin Elena Gual.

Und das Event am Freitag war sogar eines für alle Sinne. Denn neben dem visuellen Erlebnis erhielten die Betrachter eine auf das jeweilige Kunstwerk abgestimmte Weinprobe. Insgesamt nahmen sechs lokale Bodegas an der Ausstellung teil.

Das "Art Loft" ist Teil der elf Räumlichkeiten der Gallery Red, welche vom Unternehmer und Sammler zeitgenössischer Kunst Drew Aaron geführt wird.