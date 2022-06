Neben der Nit de l‘Art im September und dem Art Palma Brunch im März ist der Art Palma Summer die dritte Veranstaltung im Jahreskalender des Galeristenverbandes Art Palma Contemporani. Dieses Jahr findet er am Donnerstag, 9. Juni, von 18. bis 21 Uhr statt.

Dem Verband gehören derzeit zehn Kunstbetriebe an: in der Inselhauptstadt die Galerien ABA Art Lab, Fran Reus, Horrach Moyà, Kewenig Palma, L21, Pelaires, Pep Llabrés Art Contemporani und Xavier Fiol sowie das CCA Andratx und die Galerie Maior in Pollença.

Mit ihrer Veranstaltung wollen die Verbandsmitglieder „die zeitgenössische Kunst einem immer größeren Publikum von Stammbesuchern, Liebhabern und Neugierigen näher bringen“. In diesem Fall durch erweiterte Besuchszeiten und einen Event-Charakter, der einen einfachen Zugang zur Kunst ermöglicht.

In dieser Ausgabe des Art Palma Summer werden Werke von fast 40 Künstler verschiedener Nationalitäten und Generationen präsentiert. Die Vielfalt ihrer Ausdrucksformen umfasst Malerei, Installationen, Fotografie, Bildhauerei und Video. Darüber ist eine „bemerkenswerte Präsenz von Projekten von Künstlerinnen“ angekündigt.

Als herausragende internationale Künstlerinnen werden Rebecca Horn und die in Amsterdam lebenden Saskia Noor van Imhoff mit ihren Arbeiten vertreten sein, ebenso die peruanischen Künstlerinnen Mariu Palacios mit Cecilia Paredes. Die Verbindung von physischem und klanglichem Raum sowie die Interaktion mit unseren Sinnen ist die Spezialität der katalanischen Schwestern Carla und Marta Cascales Alimbau.

Hinzu kommen Künstlerinnen von Mallorca wie Susy Gomez und Fátima de Juan, oder Ana Laura Aláez, die aus Bilbao stammt und auf der Insel lebt.