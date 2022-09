Ein Hollywood-Star wird an diesem Wochenende auf Mallorca zu Gast sein. Tim Rose, der aus seiner Rolle als Admiral Ackbar aus Star Wars bekannt ist, gibt eine Autogrammstunde bei der "Fira Frikjor" in Llucmajor. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, wird die Messer für Zocker, Nerds und Comicfans ausgerichtet. Sie findet erst zum dritten Mal statt, wurde aber bisher sehr gut angenommen. Zu sehen gibt es außerdem noch originale Requisiten aus legendären Filmen, wie etwa das "Ghost Busters"-Auto. Die "Fira Frikjor" ist am Paseo Jaume III. in Llucmajor, an beiden Tagen jeweils von 10 bis 20.30 Uhr.

Wenn Sie gerade auf Diät sind, ist dieser MM-Tipp nichts für Sie. Oder Sie schnallen einfach den Gürtel weiter, denn bei der großen Süßwarenmesse in Esporles gibt es allerlei zu probieren und zu kaufen: nicht nur mallorquinische Ensaïmadas und Bunyols, sondern auch verzierte Cupcakes, Torten aus regionalen Produkten, hausgemachte Marmeladen und vieles mehr. Die "Fira Dolça" ist am Sonntag, 2. Oktober, ab 9.30 Uhr, in Esporles im Südwesten Mallorcas. Ähnliche Nachrichten Heißgeliebte Häppchen: Warum heißen Tapas eigentlich Tapas? So genießen Sie den Herbst auf Mallorca: Die Top-5-Tipps des Mallorca Magazins Tanz, Musik, Theater und Zirkus gibt es noch bis einschließlich Sonntag, 2. Oktober, an verschiedenen Orten in Palma. Die "Fira B!" ist eine Messe, die sich um alle Genres der Bühnenkunst dreht. Zum Beispiel tritt die mallorquinische Zirkusgruppe "Circ Bover" am Donnerstag, 29. September, 20.30 Uhr, auf der Plaça Major auf und zeigt akrobatische Künste mit Seilen und Bambusstäben. Oder Sie lauschen den Klängen und Worten einer deutsch-mallorquinischen Songwriterin. Maria Hein wird am selbigen Abend um 22.30 Uhr im Es Gremi in Palma auftreten. Das gesamte Programm der "Fira B" gibt es hier. Wie wäre es mit einem richtig guten Glas Wein und leckeren Tapas im Sonnenuntergang? In Paguera läuft noch bis einschließlich Montag, 3. Oktober, die "Fiesta de Vino", das Weinfest der Maha Lounge. Es gibt nicht nur erlesene Weine aus Mallorca und ganz Spanien, sondern eine täglich wechselnde Tapas-Karte und jeden Abend legt ein anderer DJ auf. Wer lieber Frikadellen und Maultaschen mag, für den gibt es auch Stände mit deftiger deutscher Küche. Das Festival-Gelände liegt direkt am Eingang der Maha Lounge an der Playa Tora in Paguera.