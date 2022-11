Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der TV-Serie "Der König von Palma" haben bereits vor einigen Wochen auf Mallorca begonnen. Mit dabei am Set ist nun auch die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch, die eine der Hauptrollen übernimmt. Die RTL-Serie, die von Produzent Johannes Kunkel und Veronica Priefer produziert wird, wird bis Januar 2023 an verschiedenen Orten auf der Insel gedreht.

Makatsch, die in den 90er Jahren als Moderatorin für Jugendsendungen erfolgreich war, wirkte in verschiedenen Produktionen wie "Tatsächlich...Liebe" und "Das Pubertier - Der Film" mit und konnte sich international im Film-Business etablieren. Begonnen hatte ihre Karriere 1996 in "Männerpension" von Detlev Buck. Seit 2016 ermittelt sie als Ellen Berlinger im Tatort aus Mainz. Privat war die Schauspielerin sieben Jahre lang mit dem James-Bond-Darsteller Daniel Craig liiert.

Die fiktive TV-Serie "Der König von Palma" orientiert sich an der Geschichte um den früheren Gastronomen des "Bierkönigs" Manfred Meisel, der am 12. November 1997 getötet wurde. Protagonist ist Matti Adler, der von Henning Baum gespielt wird, und in den 90er Jahren mit seiner Familie ein Bierlokal an der Playa de Palma eröffnet – den "Bieradler". Um seinen gastronomischen Erfolg zu sichern, muss Adler Grenzen überschreiten und gerät letztendlich in dem "Ballermann"–Mikrokosmos in einen Strudel der Gewalt.