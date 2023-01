US-Superstar Madonna (64) hat eine neue Welttournee angekündigt – auch mit Auftritten in Spanien. Auf der "Celebration Tour" wolle sie in 35 Städten weltweit ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, teilte die Sängerin am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Starten soll die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann will Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 1. November nach Barcelona, am 15. November nach Köln und am 28. November nach Berlin.

"Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben", wurde Madonna, die mit Songs wie "Like A Prayer", "Frozen" und "Vogue" weltberühmt wurde, zitiert.

Für Mallorca-Residenten ist das Konzert in Barcelona eine gute Möglichkeit, den Superstar aus der Nähe zu sehen, ein Flug in die Katalonien-Metropole dauert nämlich nur gut 30 Minuten und wer auf Mallorca gemeldet ist, kommt sogar in den Genuss eines Residentenrabatts auf den Flugpreis.