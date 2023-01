Palmas Nachtleben wird im kommenden Juli um ein echtes Schmuckstück reicher. Dann eröffnet in der ehemaligen Disco Tito's am Paseo Maritímo das Glamour-Cabaret Lío, ein Nightlife-Etablissement, das bereits mit drei Dependancen auf Ibiza und Mykonos sowie in London (Eröffnung im März 2023) vertreten ist.

Ähnliche Nachrichten Diese neuen Parkplätze entstehen in der Nähe des Paseo Marítimo in Palma Ex-Disco Tito's wird wohl zu neuem sehr teuren Tanztempel umfunktioniert Geboten werden den Gästen eine Vielzahl an abendlichen glamourösen Cabaret-Shows, in deren Anschluss sich die Location in einen exklusiven Nachtclub mit Dancefloor und Live-Djs verwandelt. Vorab können die Besucher im hauseigenen Gourmet-Restaurant speisen, das unter der Leitung von Mallorcas Sternekoch Andreu Genestra steht. Geführt wird das Lío vom Diskotheken-Konzern Pachá. Der neue Cabaret-Club in Palma bietet Platz für mehr als 700 Gäste. Als Opening-Datum gab die Pachá-Gruppe den 24. Juni an. "Wir freuen uns sehr, das Lío-Erlebnis nach Mallorca zu bringen und die Geschichte eines der kultigsten Unterhaltungslokale im Mittelmeerraum fortzusetzen. Lío unterhält das Partyvolk seit über einem Jahrzehnt an seinem Veranstaltungsort Lío Ibiza, und jetzt, mit Lío Mallorca, wird die Pachá-Gruppe ihr Engagement fortsetzen, Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Nightlife-Erlebnisse zu bieten", hieß es in der Pressemitteilung.